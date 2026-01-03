Gritos, banderas y al unísono de “¡Libertad!”. Así celebran los venezolanos, en distintas partes del mundo, la captura de Nicolás Maduro

Mientras que un silencio casi sepulcral y un fuerte olor a pólvora se adueñaron el sábado de Caracas, luego de los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada, en un “ataque a gran escala” tras el cual Donald Trump anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, “¡Libertad!” es la palabra que resuena en otras partes del mundo de parte de los venezolanos que festejaban la noticia que más esperaban.

En la capital venezolana, las persianas color gris bajas de los negocios pintan el desierto panorama que se extiende a lo largo de Caracas. Unos pocos coches recorren las calles desoladas y se ven filas de compradores nerviosos, que dan algo de movimiento a la ciudad de seis millones de habitantes.

Agentes vestidos por completo de negro, con armas largas y lentes de sol, recorren el centro de Caracas, donde se ubican sedes ministeriales como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, así como en las oficinas de la policía científica CICPC.

Al conocerse la noticia de su captura, de inmediato, desde varios lugares en la capital venezolana se escucharon gritos de alegría.

Venezolanos celebran en la Puerta del Sol, en Madrid, la captura del dictador Nicolás Maduro. Banderas, gritos y alegría marcaron este momento para quienes claman por la libertad de su país.

Algunos salieron a las calles a abrazarse y otros ondeando las banderas, una noticia que corrió como polvo por el mundo y despertaba a los venezolanos exiliados en Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia, entre otros, con lo que esperaban por muchos años: la captura del dictador.

En Santiago de Chile, los venezolanos aprovecharon para congregarse. Abrazos, lágrimas y manifestaciones de pitos con banderas venezolanas ambientaron el clima en el centro de la capital chilena.

Venezolanos residentes en Chile celebran en Santiago el 3 de enero de 2026, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

En Perú, la comunidad venezolana no dudó en salir para unirse y poder celebrar la caída del dictador, algunos de ellos manifestaron en medios que “no lo podían creer”, “esperamos recuperar nuestro país y volver a ver a los nuestros”.

Los venezolanos en Estados Unidos, en especial en la Florida, no dejaron de festejar y ondear banderas, en medio de los gritos y los abrazos, al tiempo que escuchaban algunos noticias sobre lo que estaba pasando en su país.

Unas manifestaciones que se dieron producto de la operación que el presidente Trump inició desde el pasado mes de agosto en su lucha contra el narcotráfico y las embarcaciones en el mar Caribe y que se desplazó hasta territorio venezolano para dar captura a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ciudadanos venezolanos residentes en España celebran en la Puerta del Sol de Madrid el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro, tras lanzar un ataque a gran escala contra Venezuela.

“Esperando a ver qué pasa”

Pero mientras que algunos celebran, también el panorama en Caracas es de prevención y algunos optan por resguardarse en casa y abastecerse de comida, gasolina, entre otros enseres por si la situación se complica.

“Ha salido algo de gente, pero no se ha visto ninguna manifestación masiva a favor de Maduro. Eso no ha pasado”, aseguró un activista a SEMANA.

Según el defensor, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias, la población conoce bien el funcionamiento de la maquinaria represiva del régimen y la espiral de miedo que suele activarse en momentos de crisis. “Este es el ánimo que se siente en Caracas: calles desiertas, mucha gente concentrada en automercados, farmacias y gasolineras, y una calma expectante”.

Caracas amaneció en silencio. Varios barrios olían a pólvora. Agentes policiales encapuchados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

“Todos estamos esperando a ver qué va a pasar. Las fuerzas políticas opositoras también parecen estar a la expectativa de lo que diga el presidente Donald Trump en su alocución del mediodía”, explicó.

“Pensé que era un temblor”

Las explosiones de la madrugada de este sábado se extendieron por cerca de una hora, al tiempo que se escuchaban sobrevuelos de aviones.

Algunos habitantes se asomaron a sus balcones y terrazas para ver lo que pasaba o grabar un video. Otros se escondieron en espacios seguros sin ventanas.

“Yo pensé que era un temblor”, dijo un vecino de Fuerte Tiuna que pidió el anonimato. “Cuando me asomé por la ventana vi bolas de fuego en el cerro (...), salí corriendo, agarré mi camioneta y me fui a casa de mi mamá que vive cerca”.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.

“Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa”, contó otra vecina de la zona militar que no quiso dar su nombre.

Videos a los que tuvo acceso la AFP mostraban columnas de humo grises y fuego en la línea costera de La Guaira.

“Sentí que (las explosiones) me levantaron por gravedad de la cama y en el acto pensé: ‘Dios, llegó el día’, y lloré”, contó a la AFP María Eugenia Escobar, una residente de 58 años de La Guaira.

Estado de excepción

El Gobierno decretó el “estado de conmoción exterior”, que otorga poderes especiales a Maduro ante un conflicto militar externo.

“Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”, manifestó el ministro del Interior.

"Venceremos", estas fueron las palabras del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, tras los bombardeos de Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro.

Países aliados de Venezuela como Rusia, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como el gobierno izquierdista de México. La jefa diplomática de la Unión Europea pidió en tanto “contención”.

España se ofreció como mediador para lograr una “solución pacífica” al conflicto.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, movilizó tropas a la frontera y reclamó reuniones de la OEA y la ONU “de inmediato”.

