Gustavo Petro vuelve a despacharse contra Donald Trump y revela lo que le dijo a Nicolás Maduro la última vez que hablaron

En un trino, un día antes de que se acabe el año, el presidente Gustavo Petro emprendió de nuevo contra el presidente de los Estados Unidos. El primer mandatario respondió al mensaje de una internauta que compartía la noticia de otra lancha atacada por los Estados Unidos y en la que supuestamente unos pescadores habían muerto.

“Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis. Problema paradójico: en EE. UU., en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo. Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente“, aseguró el mandatario.

Pero luego entró en temas más densos. Rechazó su inclusión en la lista Clinton: “A Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí, pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EE. UU. y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad".

Petro aseguró que muy pronto, “unos días más allá del año nuevo, contaré las particularidades de mi relación con el movimiento progresista de Chávez y mis frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto”.

Y tomó distancia del dictador venezolano, pero sin criticarlo. “Yo no sé si Maduro ha sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela, en nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él. Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas. Pero ya los investigadores profesionales de los EE. UU. deberían haber comprobado que ni yo ni mis familiares cercanos tienen bienes fuera del país ni en Colombia, que no sea mi casa de la cual estoy aún endeudado”.

“Hasta el New York Times ya sacó un artículo periodístico diciendo que no han encontrado ninguna prueba contra mí para mantenerme la OFAC. Qué destoche el del gobierno de los EE. UU. Mi última conversación telefónica con Maduro fue sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera. Yo soy un hombre libre y siempre lo seré y no me importa la codicia”, agregó.

Gustavo Petro también se refirió al ELN y a la noticia de que Trump habría atacado por tierra una fábrica de cocaína en territorio venezolano. Y aseguró que las dos cosas estaban concatenadas.

“El ELN en el Catatumbo, y el frente 33 debe decidir si va a competir por la cocaína o por la Paz. Es apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia la que pasa allá. Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”.