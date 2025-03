Jaime Bayly llama “matones” a Trump y a Vance por trato a Zelenski en la Casa Blanca: “Juegan para Putin”

“Zelenski ha tenido la dignidad de no ponerse de rodillas en la Casa Blanca frente a Trump, a Vance y a Rubio, me saco el sombrero por él. Estoy indignado con Trump y con Vance, se han portado como unos matones de pacotilla, se han ensañado contra el más débil ”, dijo Bayly.

Bayly continuó diciendo que el presidente de Ucrania no se le debe a Trump y “no es un colaborador de Trump, no es un vasallo ni es un lacayo de Trump, es el presidente de un país independiente que ha sido invadido por Rusia” , dijo.

El periodista elogió la decisión de Zelenski de no haber querido “firmar el acuerdo” ya que “Trump no le ofrecía nada a cambio”.

En el contexto de la guerra en Ucrania, Bayly aseguró que de los 4 territorios que ya ha invadido Rusia no serán regresados por Putin, por lo cual Zelenski no debería firmar el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos. “¿Debe Zelenski premiar al invasor y regalarle el 20% de Ucrania a Putin?, yo no firmaría ese acuerdo, sería una derrota deshonrosa”, dijo.