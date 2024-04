Joven cantante que participó en La Voz debuta en concierto y solo fue a verla su mejor amiga

La edición 2024 del festival Tecate Pa’l Norte estuvo llena de momentos memorables, pero uno en particular ha captado la atención en TikTok: la presentación de la joven cantante Andrea Ele. Originaria de Monterrey , Andrea participó en la última edición de La Voz México, siendo parte del equipo de Laura Pausini . Aunque su paso por el programa le otorgó cierta visibilidad, no fue suficiente para atraer a un público considerable en su debut en Pa’l Norte.

Los usuarios en TikTok expresaron su apoyo a la joven cantante, y tras la viralización del video, miles de ellos fueron a la cuenta de Andrea para dejarle mensajes de aliento y cariño. Andrea no dudó en utilizar su Instagram para expresar su agradecimiento: “Solo quiero dejar aquí un agradecimiento a todos ustedes que me han enviado mensajes tan hermosos. Créanme que responderé uno por uno, aunque me tome un tiempo porque son muchos. No me imaginaba esto y estoy realmente agradecida”.