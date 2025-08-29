Suscribirse

La preocupante imagen de Bill Clinton que reaviva los rumores sobre sus problemas cardíacos

Aun no hay declaraciones oficiales respecto a su nueva condición.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de agosto de 2025, 3:58 a. m.
Preocupa nuevamente el estado de salud del expresidente Bill Clinton.
Preocupa nuevamente el estado de salud del expresidente Bill Clinton. | Foto: Foto de Redes sociales

Nuevamente preocupa el estado de salud del expresidente Bill Clinton, quien fue visto bajándose de un avión en el aeropuerto de Los Hamptons, Long Island, Nueva York, Estados Unidos, visiblemente afectado, puesto que llevaba consigo un bolso con un desfibrilador portátil.

Contexto: ¿Donald Trump pierde el apoyo de los latinos? Esto dicen las encuestas que preocupan al presidente de EE. UU.

Esto ocurrió apenas dos meses después de que el exmandatario, de 79 años de edad, fuera captado caminando con cautela y, en ocasiones, tropezara en una calle de Nueva York, cuando asistía a una firma de libros.

En el video que circuló por redes sociales se observa cómo el expresidente tuvo que agarrarse a un poste para poder subir desde la calle hasta la acera frente al centro cultural donde era el evento al que asistía.

Un hecho que comenzó a mostrar el estado de su salud y que generó comentarios respecto a su condición.

Luego, en una imagen capturada el pasado jueves, 28 de agosto, el exmandatario estadounidense iba en compañía de su esposa, Hillary Clinton, cuando bajaban de un avión privado.

En la fotografía que circuló por X se puede apreciar cómo la histórica pareja política descendía junto a una maleta médica aérea Propaq MD (un monitor de transporte y desfibrilador comúnmente utilizado en emergencias), según reportó el New York Post.

El expresidente Clinton lucía una chaqueta azul y un sombrero color canela, además de estar acompañado por su cuerpo de seguridad. Mientras tanto, su esposa vestía una sudadera oscura sobre un traje azul.

Contexto: Bill Clinton y su esposa, Hilary, tendrán que declarar en el Congreso de EE. UU. por caso Epstein

El hecho, que no pasó desapercibido para los medios estadounidenses y seguidores de la pareja, encendió nuevamente las alarmas sobre el estado de salud de Clinton, quien lleva varias décadas luchando con problemas cardíacos, pues fue sometido a un bypass cuádruple y múltiples hospitalizaciones.

Oficialmente, el exmandatario nunca se ha referido a la necesidad crónica de portar un desfibrilador, pero sus múltiples percances son bien conocidos por el público en general.

Y es que la salud de Clinton ha estado comprometida en varias ocasiones. En 2004, apenas tres años después de dejar su cargo como presidente, Clinton se sometió de urgencia a un bypass cuádruple en el Hospital Presbiteriano de Manhattan para reparar bloqueos casi completos en sus arterias.

El siguiente año tuvo que regresar a la sala de cirugía debido al colapso de uno de sus pulmones, lo que los médicos atribuyeron al crecimiento de tejido cicatricial posterior al bypass.

Contexto: Golpe al bolsillo: bancos de EE. UU. vuelven a cobrar esta alta tarifa que afecta a millones de personas

Uno de los sustos más recientes del exmandatario fue en diciembre de 2024, cuando pasó la Noche Buena internado en el Hospital Universitario MedStar de Georgetown, en Washington, D. C. Su portavoz explicó que se debió a una fiebre; afortunadamente, Clinton fue dado de alta al día siguiente.

Hasta el momento, ninguno de los portavoces o familiares de la familia Clinton se ha pronunciado sobre el estado de salud del tercer expresidente más longevo, solo superado por George W. Bush, mayor por poco menos de dos meses, y por Joe Biden, de 82 años.

Bill ClintonEstados Unidosexpresidente

