La preocupante imagen de Bill Clinton que reaviva los rumores sobre sus problemas cardíacos

Nuevamente preocupa el estado de salud del expresidente Bill Clinton, quien fue visto bajándose de un avión en el aeropuerto de Los Hamptons, Long Island, Nueva York, Estados Unidos, visiblemente afectado, puesto que llevaba consigo un bolso con un desfibrilador portátil.

Esto ocurrió apenas dos meses después de que el exmandatario, de 79 años de edad, fuera captado caminando con cautela y, en ocasiones, tropezara en una calle de Nueva York, cuando asistía a una firma de libros.

En el video que circuló por redes sociales se observa cómo el expresidente tuvo que agarrarse a un poste para poder subir desde la calle hasta la acera frente al centro cultural donde era el evento al que asistía.

Un hecho que comenzó a mostrar el estado de su salud y que generó comentarios respecto a su condición.

Luego, en una imagen capturada el pasado jueves, 28 de agosto, el exmandatario estadounidense iba en compañía de su esposa, Hillary Clinton, cuando bajaban de un avión privado.

Bill Clinton has now revealed his health is slipping again after he and Hillary were seen leaving the Hamptons with a defibrillator in hand.



The device, capable of shocking the heart back into rhythm, is a tool reserved for life-or-death moments.



Is the end near for the… pic.twitter.com/RlDH6GTxW9 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 29, 2025

En la fotografía que circuló por X se puede apreciar cómo la histórica pareja política descendía junto a una maleta médica aérea Propaq MD (un monitor de transporte y desfibrilador comúnmente utilizado en emergencias), según reportó el New York Post.

El expresidente Clinton lucía una chaqueta azul y un sombrero color canela, además de estar acompañado por su cuerpo de seguridad. Mientras tanto, su esposa vestía una sudadera oscura sobre un traje azul.

El hecho, que no pasó desapercibido para los medios estadounidenses y seguidores de la pareja, encendió nuevamente las alarmas sobre el estado de salud de Clinton, quien lleva varias décadas luchando con problemas cardíacos, pues fue sometido a un bypass cuádruple y múltiples hospitalizaciones.

Oficialmente, el exmandatario nunca se ha referido a la necesidad crónica de portar un desfibrilador, pero sus múltiples percances son bien conocidos por el público en general.

Bill Clinton seen with defibrillator at Hamptons airport — sparking new concerns over ex-prez’s health https://t.co/s0yVVPce3S pic.twitter.com/wjDNmAeRi5 — New York Post (@nypost) August 29, 2025

Y es que la salud de Clinton ha estado comprometida en varias ocasiones. En 2004, apenas tres años después de dejar su cargo como presidente, Clinton se sometió de urgencia a un bypass cuádruple en el Hospital Presbiteriano de Manhattan para reparar bloqueos casi completos en sus arterias.

El siguiente año tuvo que regresar a la sala de cirugía debido al colapso de uno de sus pulmones, lo que los médicos atribuyeron al crecimiento de tejido cicatricial posterior al bypass.

Uno de los sustos más recientes del exmandatario fue en diciembre de 2024, cuando pasó la Noche Buena internado en el Hospital Universitario MedStar de Georgetown, en Washington, D. C. Su portavoz explicó que se debió a una fiebre; afortunadamente, Clinton fue dado de alta al día siguiente.