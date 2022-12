La razón por la que Macron califica como ‘poco probable’ que Ucrania pueda ingresar a la Otan

Mientras que la atención mundial respecto de la guerra en Ucrania se centra en la visita del presidente Volodímir Zelenski a Estados Unidos, este miércoles también se conoció un fuerte pronunciamiento frente a un escenario derivado del conflicto por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El pronunciamiento de Macron se orientó ante la eventual llegada de Ucrania a un escenario como la Otan, solicitud que se ha hecho reiterativa por parte de Zelenski en lo corrido de 2022, situación frente a la que el mandatario francés advirtió que ve ‘poco probable’.

En ese sentido, el presidente francés soportó su afirmación en que esa eventual llegada resultaría problemática, en tanto podría ser vista por Rusia como una “confrontación”, un escenario al que no está dispuesto Occidente.

Las declaraciones de Macron fueron emitidas en el marco de un encuentro con periodistas internacionales, advirtiendo que el ingreso de Ucrania a la Otan ‘no será posible’ en el contexto internacional actual.

No obstante, en las declaraciones recogidas por medios como Le Monde, The Wall Street Journal y An Nahar, un diario libanés, Macron sí versó sobre la necesidad de que, desde la alianza de países que componen la Otan, se pueda brindar un mayor respaldo a Ucrania, señalando la necesidad de Kiev frente a medidas de seguridad más fuertes desde que fue atacada por Rusia.

Si bien Macron se manifestó partidario de mejores garantías para Ucrania, también insistió en la necesidad de que el conflicto ruso-ucraniano vaya en dirección a un pronto fin. Sin embargo, la postura de Macron no ha sido bien vista por el Gobierno en Kiev ni por algunos de sus pares en Europa del Este.

“Al final tendremos que sentar a todo el mundo a la mesa, así que todos los europeos y occidentales que me dan lecciones de moral deberían explicarme con quién se van a sentar”, sentenció Macron en declaraciones recogidas por medios internacionales.

Este lunes, el presidente de Ucrania se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una visita oficial a la Casa Blanca, el primer viaje internacional desarrollado por el mandatario Zelenski desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania.

En una rueda de prensa entregada tras la reunión privada, Washington reiteró públicamente su respaldo a Ucrania y prometió la entrega de un nuevo sistema antimisiles.

En medio de su declaración, Biden le reafirmó a Zelenski que Ucrania cuenta con Estados Unidos y que ‘nunca estarán solos”, advirtiendo la disposición, por parte de su gobierno, en brindar ‘acompañamiento’ el tiempo que sea necesario.

En el mismo sentido, el presidente estadounidense se refirió al bloque occidental, refiriendo que bloques como la Otan o a la Unión Europea presentan importante cohesión interna frente al asunto de Ucrania.

En ese sentido, Biden también afirmó que lo ocurrido en Ucrania ha servido para la consolidación y solidificación del bloque.

Por su parte, Zelenski, que vistió su traje de soldado característico, reiteró la gratitud de su país hacia los estados que se han mantenido firmes en el respaldo a Ucrania, e incluso condecoró a Biden por su apoyo al país, con la entrega de una medalla.

Durante su estancia en Estados Unidos, esta noche, Zelenski, por invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también intervino con un discurso en el Congreso de Estados Unidos, en un espacio que generó gran expectativa.

Mientras Zelenski visita a uno de sus socios estratégicos en el intento por ganar la guerra, la contraparte, Vladimir Putin, anunció que planea, en el marco de la guerra, incrementar las capacidades de su Ejército, anunciando una nueva estrategia y armamento a implementar en el combate.