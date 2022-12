- Foto: Getty Images via AFP

“Contra todos los pronósticos, Ucrania no cayó, está viva”: el emotivo discurso de Zelenski ante Congreso de EE. UU.

- Foto: Getty Images via AFP

En una histórica aparición llena de aplausos ensordecedores de parte de los legisladores, el presidente de Ucrania. Volodímir Zelenski dio un discurso presencial en el Congreso de los Estados Unidos. El mandatario hizo su primera visita desde que inició la guerra contra Rusia en su país a finales de febrero de este año y que han tenido a su pueblo contra las cuerdas en varias ocasiones.

El gobierno de Joe Biden anunció en horas de la madrugada la visita sorpresa de Zelenski, algo que había sido totalmente oculto hasta que el mandatario estaba en un territorio aéreo seguro, por lo que la visita fue inesperada para todo el mundo, más teniendo en cuenta que el ucraniano no había salido de su país durante todo el desarrollo de la guerra.

De igual forma, una de las citas que tenía el presidente ucraniano era dar un discurso presencial en el Congreso de los Estados Unidos, el cual se dio en horas de la noche. “Contra todos los pronósticos, Ucrania no cayó, está viva”, dijo Volodímir Zelenski. “Esta batalla no es solo por el territorio, no es solo por la vida y la libertad, es por la democracia en Ucrania”, agregó.

Así mismo, el mandatario ucraniano prometió que su país nunca se rendiría a Rusia, siguiendo con su intervención ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. “Ucrania mantiene sus líneas y nunca se rendirá”, dijo Zelenski, que fue aplaudido por todo el auditorio.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante su discurso frente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y la vicepresidenta Kamala Harris. - Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El presidente ucraniano también agradeció la ayuda estadounidense a Ucrania, diciendo que no es caridad, sino una inversión para la seguridad de todo el mundo. “Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejamos de la manera más responsable”, dijo el mandatario en su visita al congreso estadounidense.

“Derrotaremos a Rusia. No tenemos miedo. Nadie debería tenerlo”, continuó el presidente de Ucrania. “Esta victoria debería inspirar a la comunidad global. También es un triunfo de los estadounidenses. Europa está más unida y es más libre que nunca. La tiranía rusa ha perdido su control sobre nosotros. Los rusos también serán libres, pero solo cuando derroten al Kremlin en sus mentes”.

De igual manera, Zelenski denunció a Irán de ser aliado de Rusia al suministrar armas y ayuda militar. “Rusia ha encontrado en Irán a un aliado a su política genocida. Los cientos y cientos de drones mortales iraníes mandados a Rusia se volvieron una amenaza a nuestra infraestructura fundamental. Así es como un terrorista encontró a otro”, declaró el mandatario.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski en su discurso en el Congreso de Estados Unidos. - Foto: Getty Images via AFP

Zelenski llegó a territorio estadounidense en horas de la tarde al país y de inmediato se reunió con altos funcionarios del gobierno norteamericano y luego con su homologo, Joe Biden. “Apoyamos a Ucrania en la búsqueda de una paz justa”, dijo el presidente norteamericano al inicio de la reunión con el presidente ucraniano.

Biden ha puesto en valor el apoyo conjunto de demócratas y republicanos, así como de los socios europeos e internacionales, para suministrar “ayuda humanitaria y de seguridad” a Ucrania, y remarcó que suministrará al Ejército ucraniano más armamento y formación a sus tropas para su buen uso.

Por su parte, Zelenski agradeció la invitación de Biden y reconoció que es “todo un honor” poder estar en dependencias de la Casa Blanca, un lugar al que le habría gustado ir antes, pero al que no ha podido viajar “porque la situación (en Ucrania) es muy difícil”.

“Ahora podemos empezar a controlar la situación gracias a su apoyo. Tenemos temas muy importantes de los que hablar”, reconoció el presidente ucraniano, quien, más allá de los retos a los que se enfrenta tanto su país como “el mundo”, trasladó “de corazón” la gratitud de sus conciudadanos con las autoridades y el pueblo estadounidense.

