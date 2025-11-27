Suscribirse

Las impactantes imágenes de fuertes inundaciones en varias regiones de Indonesia, causadas por lluvias repentinas

Las inundaciones han cobrado la vida de más de 40 personas.

Redacción Mundo
27 de noviembre de 2025, 3:41 p. m.
Frentes de lluvia repentinos han causado emergencias en varias zonas de la región. | Foto: Red social X: API

Un frente lluvias torrenciales desataron graves inundaciones en la región de Sumatra, Indonesia, causando daños materiales y pérdida de vidas, mientras que los pronósticos meteorológicos no parecen ceder ante el clima extremo.

Hasta ahora, las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra dejan como saldo 49 personas y 67 desaparecidas, mientras que los organismos de emergencia siguen luchando para recuperar cuerpos.

Se han recuperado 25 cadáveres en el distrito de Tapanuli Sur y la ciudad de Sibolga, según informó Ferry Walintukan, portavoz de la policía provincial de Sumatra del Norte.

Igualmente, buscaban a cinco personas desaparecidas en Humbang Hasundutan, otro lugar devastado por deslizamientos de tierra que mataron a dos aldeanos.

“Con muchos desaparecidos y algunas zonas remotas aún inaccesibles, es probable que el número de muertos aumente”, afirmó Walintukan.

Los desplazados

En el vecino distrito de Tapanuli Central, los corrimientos de tierra afectaron a varias viviendas, acabando con la vida de al menos a una familia de cuatro miembros. Además, las inundaciones sumergieron casi 2.000 casas y edificios, indica Euronews.

El jefe de la Policía de Sibolga, Eddy Inganta, sostuvo que se han establecido refugios de emergencia que ya han usado casi 5.000 personas.

También, el diluvio arrasó una aldea en la ladera de la montaña, arrastró a personas y sumergió más de 2.000 casas y edificios, reportó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Las autoridades instaron a los residentes en zonas de alto riesgo a evacuar inmediatamente, advirtiendo que la continuación de las lluvias podría desencadenar más deslizamientos de tierra y causar más devastación.

El mal tiempo y los corrimientos de tierra dificultaron la operación de rescate“, declaró Inganta, añadiendo que el acceso sigue siendo limitado mientras los equipos de rescate luchan contra las duras condiciones.

Por su parte, se pronostican más lluvias en la provincia de Sumatra del Norte y el peligro de lluvias extremas continuará hasta la próxima semana, aseveró la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Incluso, se planea dispersar partículas en las nubes para crear precipitaciones, lo que se haría para redirigir las lluvias lejos de las áreas donde continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate, reportó AP.

