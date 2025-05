Le depositaron más de 1.800 millones de pesos por error y se gastó el dinero en 24 horas: compró hasta un carro, ¿qué dijeron las autoridades?

La mujer explicó que fue una sorpresa encontrarse ese dinero en el banco y que en vista de que tenía necesidades, decidió empezar a darle uso a cada peso, “Yo estaba esperando 8 mil pesos del padre de mi nene y me encuentro con este dinero. Con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia“, aseveró.

“Quiero aclarar que a mí en ningún momento me llaman. Yo no soy avisada. Recibo esa plata, la uso y al otro día se congela la cuenta. A la tarde mi ex cuñada me dijo ‘estás en las noticias’”, dijo Acosta.