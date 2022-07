Ministros del G20 se reúnen en Bali con Ucrania

El Grupo de los 20 se reunirá el viernes en Bali, donde Estados Unidos insistirá en que las grandes economías del mundo presionen a Rusia por su invasión a Ucrania, en el primer encuentro con la presencia de diplomáticos de Washington y Moscú desde el inicio de la guerra.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, buscará también reabrir el diálogo con Pekín en un encuentro con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, el primero después de meses de tensiones.

Pero Blinken evitará un contacto directo con el ministro ruso, Serguéi Lavrov, y más bien acusará a Moscú de provocar las crisis alimentaria y energética mundial y llamará al G20 a apoyar una iniciativa de la ONU para reabrir rutas marítimas bloqueadas por la guerra.

La cita de Bali será el preludio de la cumbre de gobernantes que se realizará en noviembre en la isla indonesia, programada para discutir la recuperación mundial tras la pandemia de la covid-19.

Pero la atención se ha volcado a la invasión rusa de Ucrania, que sacudió los mercados mundiales, disparó los precios mundiales de alimentos y generó denuncias de crímenes de guerra rusos.

La última vez que Blinken y Lavrov se encontraron fue en enero pasado en Ginebra, donde el diplomático estadounidense advirtió a Rusia de consecuencias masivas si invadía Ucrania, lo cual hizo el 24 de febrero.

Indonesia resistió las presiones para excluir a Rusia, y aceptó invitar al ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dymytro Kuleba.

El departamento de Estado se negó a comentar si Blinken saldría de cualquier reunión en la que participe Lavrov.

Sin embargo, no habrá foto de todos los ministros del G20 como se estila, dijo a la AFP un alto cargo indonesio.

Las conversaciones del sábado entre Blinken y Wang, las primeras desde octubre, buscarán abordar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

Un alto cargo estadounidense para Asia Oriental dijo que los dos discutirían “límites” a la competencia, pero aclaró que Blinken, quien recientemente señaló a Pekín como la principal amenaza al orden mundial, también abordarán áreas de cooperación.

La cita se da en momentos que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que espera conversar las próximas semanas con su colega chino, Xi Jinping, con quien habló por última vez en marzo.

Vladimir Putin asegura que Rusia no ha tomado en serio el conflicto, ¿por qué?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró una reunión que fue transmitida a través de la televisión nacional durante la noche del 6 de julio, con los mandatarios estatales y todos los diputados del país, y sorprendió que en sus palabras afirmó que su país no había comenzado “en serio” un conflicto con Ucrania, una provocación a la comunidad internacional para que “intentaran” derrotarlo.

“Hoy escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué puedo decir?, que lo intenten”, indicó Putin en medio de su reunión, mientras hablaba sobre presuntas opresiones y manipulaciones de Occidente en contra de la libertad de expresión, la soberanía de otros países e imposición del “liberalismo totalitario”.

“Ya hemos escuchado mucho que Occidente quiere luchar contra nosotros ‘hasta el último ucraniano’. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que todo va a esto”, continuó afirmando el líder ruso, haciendo referencia a la guerra contra Kiev, afirmando que cada que se prolongara el conflicto, era más grande la tragedia para esta población.

Y concluyó su comentario con la frase: “pero todo el mundo debería saber que, en general, aún no hemos comenzado nada en serio”, haciendo énfasis en que la muerte de cientos de personas desde el 24 de febrero que comenzó la guerra hasta julio, con los múltiples ataques a refugios y lugares donde residían civiles, así como el uso de su armamento más pesado no nuclear, no serían parte del daño “serio” que podrían causar.

Con respecto a las negociaciones de paz, Vladimir Putin indicó que por el momento sí están disponibles para entablar el diálogo. Sin embargo, a reglón seguido advirtió que entre más pasara el tiempo y se agravara el conflicto sería más complicado continuar con las negociaciones para terminar la guerra.

*Con información de la AFP.