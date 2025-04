“Nos quieren muertos, pero nos quedamos”, Diego Santos, desde Israel, narra la increíble historia de los colonos en Einot Kedem

| Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“El Estado de Israel realmente nunca tuvo una política clara sobre este territorio" | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Los primeros años aquí fueron difíciles, puesto que solo éramos nosotros dos en toda esta zona. No había nadie más, ningún otro judío. Los palestinos incursionaban aquí para asustarnos y robarnos, pero teníamos nuestras armas. Nunca pasó nada grave, salvo uno que otro robo de nuestras ovejas y destrucción de cultivos”, relata Na’ama, quien carga siempre una pistola en el cinto, una imagen natural que se ve a lo largo y ancho de Israel.

“¿Cuál tierra? Cuando expulsaron a los judíos de este valle en 2000, arrasaron con todo, quemaron la tierra y la llenaron de desolación. El palestino no cuida nada, no quiere la tierra. Cuando llegamos en 2004, esta era una zona totalmente abandonada y destruida. No se oía ni el canto de un pájaro. Todo estaba seco, había basura y, si acaso, había cinco árboles”, dice Na’ama. “Esta tierra es nuestra, siempre ha sido nuestra, desde hace más de 3.000 años. ¿Qué hicieron los palestinos por esta tierra cuando estuvieron aquí? Acabarla”.