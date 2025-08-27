Padre que fingió su muerte durante viaje para estar con su amante fue condenado a prisión

En un hecho que se ha vuelto viral, un hombre, padre de tres hijos, fingió su muerte mientras se encontraba en un viaje en kayak con el objetivo de abandonar a su familia y huir a Europa para verse con su amante.

El hombre de 45 años de edad, identificado como Ryan Borgwardt, fue sentenciado a 89 días de cárcel en un condado de Wisconsin tras no impugnar un cargo de delito menor de obstrucción a un oficial durante su audiencia en Green Lake.

La sentencia se basó en “el tiempo durante el cual permitió que continuara su engaño”, mientras que Borgwardt dijo que lamentaba “profundamente” sus acciones y el “dolor que causé a mi familia y amigos”, al dirigirse al tribunal antes de su sentencia.

En esta foto, publicada por la jefatura de policía del condado de Green Lake, se muestra el retrato policial de Ryan Borgwardt en Green Lake, Wisconsin, el martes 10 de diciembre de 2024. (Jefatura de policía del condado de Green Lake vía AP) | Foto: AP

La justicia norteamericana también designó una multa que asciende a los 30 mil dólares por desperdiciar recursos dirigidos a investigar su presunta muerte.

La fiscal de distrito del condado de Green Lake, Gerise LaSpisa, criticó las “acciones premeditadas y egoístas” del padre de tres hijos por el “daño increíble” que causó “no solo a su familia, sino a nuestra comunidad”, según NY Post.

El 12 de agosto del 2024, el hombre fue reportado como desaparecido por su familia, después de un viaje en kayak en el famoso lago Green Lake, que queda a unos 160 kilómetros de Milwaukee.

La policía, en medio de la investigación por la presunta desaparición, encontró un chaleco salvavidas junto a un kayak volcado, por lo que había deducido que el padre desaparecido se había ahogado.

La búsqueda duró ocho semanas, en las que la policía, junto a otras autoridades, no escatimó en gastos para dar con el paradero del desaparecido y habría gastado un poco más de 50 mil dólares, ya que la comunidad local invirtió incontables horas y recursos para encontrarlo.

La mujer buscó varias semanas a su esposo. | Foto: FB/EmilyBorgwardt

Después de 54 días de la búsqueda del cuerpo de Borgwardt, los investigadores descubrieron que el padre de tres hijos había establecido contacto vía mensaje de texto con una mujer de Uzbekistán y efectivamente no se había muerto ahogado en el lago.

“Se comunicaba regularmente con la mujer, profesándole su amor y deseo de crear una nueva vida con ella”, dijo LaSpisa.

“Revirtió su vasectomía y solicitó un nuevo pasaporte alegando que el original, que su esposa encontró en la caja fuerte familiar en su lugar habitual, se había perdido o había sido robado”.

Las autoridades también descubrieron que el nombre de Borgwardt había sido verificado por la policía en Canadá el día después de que se reportó su desaparición.

Ryan Borgwardt aparece en una sala del tribunal del condado de Green Lake el miércoles 11 de diciembre de 2024 en Green Lake. (Foto AP/Morry Gash) | Foto: AP

Tras fingir su muerte, Borgwardt recorrió 112 kilómetros en bicicleta eléctrica durante la noche hasta Madison. Luego tomó un autobús a Detroit y cruzó a Canadá para abordar un avión en Toronto, según CBS News.