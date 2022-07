“Pase Viajero de Bioseguridad”; el nuevo requisito para viajar a Venezuela en avión

En Venezuela la conexión aérea internacional que existe es poca y una parte de esto se debe a la pandemia. Sin embargo, para poder ingresar al país vecino ahora se estará solicitando un acceso digital el cual entrará en funcionamiento desde el lunes primero de agosto.

De acuerdo con las autoridades de Venezuela y encargados del transporte aéreo, el llamado “Pase Viajero de Bioseguridad” entrará en vigencia y, como su nombre lo indica, se tratará de un proceso digital para quienes llegan a este territorio.

Así las cosas, las personas que tienen contemplado viajar a Venezuela, primero deben ingresar a la página de https://biocheck.inac.gob.ve, la cual hace parte del Instituto de Aeronáutica civil.

Específicamente, el sitio web entra en funcionamiento desde la fecha indicada, pero entre los requisitos que solicitará la plataforma se encuentra una foto de verificación, a modo de selfie, y el respectivo documento de identidad del viajero.

Según el sitio, que hace parte de una iniciativa del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el pase de viajero de seguridad es un comprobante de validación electrónica para aquellos viajeros que cumplen con las dosis de la vacuna anticovid y “los 14 días desde la última dosis de sus esquemas de vacunación, además de la dosis de refuerzo”.

En ese sentido, quienes llegan a Venezuela deben tener en cuenta que su certificado de vacunación, por lo menos con dos semanas antes de la inmunización aplicada, será un requisito indispensable.

No obstante, para las personas que no están vacunadas, entonces deben adjuntar una “prueba molecular PCR-RT” en la que se indique que el resultado es negativo de contagio de la covid-19. Cabe señalar que esta prueba no puede exceder más de 72 horas, antes de tomar el vuelo.

Después de todo el proceso, los viajeros obtendrán su “Pase Viajero de Bioseguridad”. Para ello, el tiempo de espera es de al menos de tres días y las autoridades venezolanas y organismos de control son puntuales al decir que si llega a haber algún error, al momento de diligenciar los datos o adjuntar los requisitos, puede que el proceso deba volver a iniciar.

Dicho pase, para viajar al país vecino, será pedido por las aerolíneas y entes de salud que se encuentren en los aeropuertos.

Las operaciones que tienen acceso y, por el momento, están habilitadas hasta nuevo aviso corresponde al viaje aéreo entre Venezuela y Turquía, Rusia, México, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Cuba, España, Portugal , San Vincent y las Granadinas, Irán, Brasil, Argelia y Qatar.

Para el caso de Colombia, se indica que luego del domingo 7 de agosto, fecha en la que se tiene previsto el ingreso del nuevo gobierno de la República, se esperaría que se una al país vecino con aerolíneas como Avianca, Wingo y Latam.

Reanudan servicios para trámites de pasaportes desde y fuera de Venezuela

A través de un comunicado de prensa el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del vecino país les informó a todas las personas venezolanas que se activó una plataforma digital para reanudar le emisión de pasaportes.

El SAIME manifiesta que por el “bloqueo tecnológico” que ha sufrido se ha afectado el sistema, por lo tanto, se han presentado inconvenientes en la prestación de servicios para los trámites de pasaportes para las personas que se encuentran dentro y fuera de Venezuela.

En este sentido, la entidad informó que activó una plataforma tecnológica para continuar gestionando los servicios que ofrece y a partir de la próxima semana las personas con cita previa recibirán un correo reprogramando la misma.

Además, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informa que en Venezuela y en los consulados que tiene el país en todo el mundo estarán disponibles los pasaportes para su respectivo retiro.