Pepe Mujica y su respaldo a Petro, le pidió persistir en la búsqueda de la paz en Colombia: “No te canses de luchar por la vida humana”

“ Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos. Pero recuerda: soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Aun así, es hermoso ponernos la vida al servicio de una causa, nos entiendan o no nos entiendan”, continuó diciendo Mujica, en referencia a que, en la década de los sesenta, hizo parte del grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

“Queridos amigos, ustedes me tienen que perdonar porque yo estoy al final de mi partido, y es por eso que les pido que no abandonen el esfuerzo por la unidad de nuestro continente, que no dejen apagar la llama de la integración y solidaridad regional, que acepten las diferencias, pero que ellas no impidan sumar nuestras voces y crear así una mucho más potente”, concluyó el mensaje.