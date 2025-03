Régimen de Maduro arremetió contra el tiktoker Leito Oficial tras ser deportado desde EE. UU.: “Los venezolanos no son así”

Luego, en su programa ‘Sin truco ni maña’, Cabello volvió a ser consultado sobre este influencer y no dudó en arremeter con dureza.

“Ayer venía en el avión un personaje que yo creo que le hizo mucho daño al migrante venezolano. Un tal Leito venía ahí. Yo no le voy a hacer propaganda al Leito, ni nada. Pero al Leito, hubo necesidad de montarlo solo en el último puesto, porque el resto de pasajeros estaban muy molestos con la presencia de esa persona, porque esa persona en los Estados Unidos se encargó de denigrar de los venezolanos, de sumarse a la relatoría de los gringos sobre los venezolanos ”, empezó diciendo Cabello.

Posteriormente, manifestó: “Pero además, él abrió la otra puerta que era demostrar que el gobierno de Biden era débil (...) Él sirvió para instrumento de los republicanos; que no era capaz de reaccionar ante un grupo de venezolanos que él mismo decía ‘vamos a invadir, vamos a robar, vamos a saquear’. Era poner a los venezolanos (...) No, vale, los venezolanos no son así, señor Leito, estás pelando”.