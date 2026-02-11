Estados Unidos

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

No todos los deportados pierden la posibilidad de volver; la ley establece condiciones estrictas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

11 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
Algunos migrantes deportados pueden volver a EE. UU., pero solo cumpliendo estrictas condiciones legales.
Foto: Getty Images

Tras una deportación, volver a EE. UU. es posible solo bajo estrictas condiciones legales.

Padres que deben manutención podrían perder su pasaporte: la medida que divide a EE. UU.

Existen vías judiciales y permisos del DHS, pero intentar ingresar sin autorización sigue siendo delito

La deportación ordenada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no marca necesariamente, en todos los casos, un cierre definitivo a cualquier posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, el camino para reingresar legalmente es complejo, está fuertemente reglado por leyes federales y se mueve entre excepciones muy específicas, decisiones judiciales y procesos administrativos que pocas veces son sencillos.

Bajo la ley migratoria estadounidense, cualquier persona extranjera que ha sido deportada, ya sea por un juez de inmigración o por orden administrativa, enfrenta automáticamente un estatus de “inadmisible” para volver a entrar al país.

Esta inadmisibilidad no es temporal ni automática, sino que varía en duración según las circunstancias de la expulsión. Puede implicar períodos de cinco, diez, veinte años o incluso una barrera permanente para volver a solicitar ingreso.

La base legal de estas prohibiciones se encuentra en la Immigration and Nationality Act, que estipula que, tras una deportación, un extranjero no puede volver a entrar sin la debida autorización previa de las autoridades estadounidenses.

En términos criminales, la ley federal deja claro que reingresar al país sin la autorización correspondiente después de una deportación constituye un delito federal.

Esto significa que quienes intentan regresar de forma irregular, incluso muchos años después de su salida, pueden enfrentar multas y penas de prisión si son detenidos nuevamente por agentes migratorios o de la ley.

Foto: Getty Images/iStockphoto
Volver a EE. UU. después de una deportación es posible solo con autorización legal. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Quiénes pueden regresar?

La posibilidad de reingresar legalmente existe, pero es la excepción, no la regla. En términos generales, el retorno se puede dar en muy pocos escenarios:

  • Aprobación judicial o administrativa de que la orden de expulsión ya no es válida. Si durante el proceso migratorio original se presentó apelación y esta es concedida por una corte de inmigración, la expulsión puede quedar sin efecto y el extranjero podría volver con su caso legalmente activo.
  • Restablecimiento de un estatus migratorio vigente antes de la deportación. Por ejemplo, a personas que tenían residencia permanente (green card) al momento de ser removidas se les puede restituir ese estatus, permitiéndoles retornar a los Estados Unidos como residentes.
  • Autorización específica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En casos extraordinarios, un deportado puede solicitar al DHS el consentimiento expreso para reingresar legalmente.
Esto se realiza con formularios como el I-212 (application for permission to reapply for admission after deportation). Este permiso no es automático y depende del análisis discrecional de las autoridades migratorias.

Aunque estas vías existen, son procedimientos largos y exigentes. No implican simplemente “hacer una petición” desde fuera del país.

Por lo general, requieren tiempos de espera prolongados, documentación extensa y la presentación de argumentos legales sólidos que demuestren que la entrada futura no representa un riesgo ni viola la política migratoria estadounidense.

Intentar regresar a Estados Unidos de manera irregular tras una deportación, ya sea porque la persona no inicia un proceso de reaplicación o porque lo hace sin la autorización del DHS, sigue siendo una violación clara de la ley federal.

