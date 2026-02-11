Miles de padres estadounidenses podrían ver bloqueado su derecho a viajar al extranjero si deben manutención infantil, en una medida que busca asegurar el pago de deudas, pero despierta críticas sobre su impacto social.

Quienes enfrentan deudas acumuladas estarían en peligro de perder su pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos está preparando una expansión de un programa poco utilizado que le permite revocar pasaportes a ciudadanos que adeudan manutención infantil, una acción que en el pasado se aplicaba de forma muy limitada y solo cuando los padres solicitaban renovar su documento de viaje o un servicio consular.

Bajo la nueva propuesta, funcionarios del gobierno federal recibirán datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos que permitirán identificar automáticamente a padres con deudas significativas, incluso sin que estos busquen activamente un servicio del Estado.

La iniciativa se basa en una ley federal de 1996 que facultaba esta medida desde hace casi tres décadas para aquellos que deben más de 2.500 dólares en pagos atrasados.

Sin embargo, la aplicación activa de esa norma ha sido escasa y ha dependido históricamente de cuando un individuo se acercaba a una embajada o consulado para renovar su pasaporte.

Con el cambio propuesto, esa dinámica podría invertirse: la administración buscaría de manera proactiva revocar o negar pasaportes de quienes figuren en la base de datos de deudores de manutención.

En una primera etapa, la medida afectaría principalmente a quienes deben más de 100.000 dólares en manutención infantil, un umbral que, según oficiales anonimizados que hablaron con la prensa, representa un grupo relativamente pequeño de personas.

No obstante, fuentes oficiales y organizaciones civiles han advertido que, si el umbral se reduce en el futuro, la cantidad de afectados podría crecer de forma significativa, alcanzando a miles de padres con menores ingresos.

Expertos advierten que la revocación de pasaportes podría impactar de forma desproporcionada a familias de bajos ingresos. Foto: Getty Images

La expansión de una ley de 1996 podría afectar a miles de padres con deudas de manutención infantil en Estados Unidos

Expertos legales han expresado preocupación de que esta política, aunque legalmente habilitada, podría tener consecuencias desproporcionadas para familias de bajos recursos.

El profesor Daniel Hatcher, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, señaló que muchos padres con ingresos bajos acumulan deudas desde el inicio de sus casos de manutención, en parte porque las obligaciones pueden ser retroactivas hasta la fecha en que se presentó la petición inicial en corte.

Esto genera montos adeudados incluso antes de que exista una orden formal.

Para estos padres, perder el pasaporte no solo limita viajes internacionales, sino que puede afectar su capacidad de trabajar si dependen de viajes por motivos laborales o buscan oportunidades en el extranjero.

Por otra parte, el gobierno, tanto el Departamento de Estado como el de Salud y Servicios Humanos, ha defendido la medida como una forma de hacer cumplir las responsabilidades legales y morales de los padres hacia sus hijos.

Aunque la medida aún no ha sido oficialmente publicada en el Federal Register, se espera que una vez anunciada haya un período de comentarios públicos antes de su implementación, como es costumbre en procesos regulatorios de este tipo.