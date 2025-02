Senador de origen colombiano propone una ley para declarar el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos

“El momento de mayor orgullo de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, un proceso que me mostró cuán fundamental es el idioma inglés para el estilo de vida estadounidense. Ya es hora de que consagremos este simple hecho en la ley”.

En la actualidad, Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Más de la mitad de los estados del país han designado el inglés como su idioma oficial, pero no está vigente en todo el país.

Bernie Moreno (Photo by Stephen Maturen/Getty Images) | Foto: Getty Images