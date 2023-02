“Te escuchamos gritar”: con una carta, vecinos solicitaron a hombre que dejara de tener relaciones sexuales en la mañana

La vida íntima es algo que le pertenece a cada persona, aunque cuando esta les afecta a los demás no hay otro remedio que hablar sobre ello. Precisamente, mediante un foro de la red social Reddit, se difundió una carta que le está dando la vuelta al mundo, ya que el motivo de la misiva se relacionó con los actos sexuales de un hombre.

Con puño y letra, un grupo de vecinos le tuvieron que escribir al protagonista de la historia, todo para pedirle el favor de abstenerse a tener relaciones sexuales durante toda la semana, primordialmente a las 6:00 a. m.

De acuerdo con lo que se consignó en la carta publicada por el usuario CasualUK, lo que da a entender que proviene de Reino Unido, un grupo de habitantes que viven cerca del hombre, en el apartamento número 17, se tomaron la molestia de manifestar sus inconformidades. Entonces, los vecinos relataron que los ruidos que efectúa el compañero del conjunto residencial son masivos, mucho más en pleno amanecer.

De hecho, fueron tan explícitos que hasta escribieron que han escuchado al hombre cantar en su intimidad, por lo que le solicitaron el favor que se calle, posiblemente, para que deje dormir a los demás.

“Buenos días. Solo un recordatorio de que vives en una casa adosada (vivienda independiente, pero que comparte la misma pared con otras casas). Te hemos escuchado gritar, cantar y Dios sabe qué más, tantas veces. Y por alguna razón, ¿todo es a las 6:00 a. m.? No nos importaría, pero es literalmente todas las semanas. Por favor, cállate. Tus vecinos del número 17″, se lee en la carta.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el periódico británico The Mirror, la persona que publicó la misiva en la citada red social fue un amigo de quien la recibió, así que el usuario complementó la imagen con la siguiente descripción: “Mi amigo recibió esto a través del buzón”.

Al ser una historia relativamente inusual, los internautas comentaron: “Lo respeto enormemente. Necesita comprar algo de insonorización para poder continuar con sus felices días de las 6:00 a. m. en paz”; “Lo haría... luego me escaparía antes de que pudieran responder”; “¿Tan temprano? Me siento viejo, celoso y nostálgico. Les estaría enviando una carta felicitándolos”; “¿Por qué incluirías el número de tu casa en una nota pasiva agresiva?”, se lee en Reddit.

“Curen del cáncer a mi mamá”: la conmovedora carta de un niño con Síndrome de Down a los Reyes Magos

Con una emotiva carta, un niño mexicano plasmó una petición a los Reyes Magos: Gaspar, Baltasar, y Melchor. Según la Biblia, los tres fueron guiados por una estrella hacia Belén, lugar que Las Escrituras señalan fue el nacimiento de Jesús.

El regalo que espera recibir un pequeño es la curación de su mamá quien, según se lee en la carta, libra una lucha contra el cáncer. La petición se hizo viral en una página de Facebook de apoyo altruista llamada Xalapa unida por amor, cuya descripción apeló a la generosidad de quienes vieran la publicación para ayudar (de alguna manera) tanto al menor como a otros pequeños.

Según la asociación mexicana, el niño (de nueve años) se llama Alberto y tiene Síndrome de Down. “Hola, Reyes Magos. Yo de regalo quiero unas cosas que son: que saluden a mi abuelito y le digan: ‘feliz Navidad’, que a mi mamá se le quite el cáncer, que los niños pobres que no tienen casa reciban un juguete, que los niños malos reciban un juguete, si les sobra uno (regalo) me lo dan a mí. Feliz Navidad”, fueron las palabras que conmovieron a decenas de internautas.