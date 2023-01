Viral: invitó a su exesposa a una boda y rompió en llanto al verla con otro hombre

Se supone que los matrimonios son una de las celebraciones más felices para la pareja de enamorados, pero resulta que también pueden evocar recuerdos que generan sentimentalismos. Precisamente, se viralizó un video en el que quedó grabada parte de una boda en Guatemala. Allí, lo que comenzó como un momento feliz resultó siendo triste y los internautas no dejaron de hablar sobre ello.

En esta ocasión, la tristeza fue por cuenta del novio del matrimonio, ya que la pareja invitó a la exesposa del hombre y este resultó llorando por su amor del pasado. Lo que generó el debate en las redes es que el protagonista del clip ya le había dado el sí a su nueva esposa.

Si bien no se supo del todo si la reacción del hombre la hizo con intención de convertirse en tendencia, lo cierto es que el video se esparció por todos los rincones de internet. Además, es el momento en el que aún ocupa los primeros puestos de visitas.

Imagen de referencia, mujer novia yendo al altar. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Así las cosas, como se mencionó, invitaron a la expareja sentimental de novio de la boda, pues existen casos en donde el amor se transforma y se cosecha una amistad. Sin embargo, para una gran parte de los internautas esto no tuvo que pasar, ya que se acogieron al argumento y la popular frase de “donde hubo fuego, cenizas quedan”.

No obstante, al parecer, más allá de lo que significó la invitación, la sorpresa que tuvo el festejado es que su exesposa llegó con un nuevo amor. Sin disimulo, el novio de la boda se puso a llorar y muchos calificaron este acto como “humillante” para la mujer que se casó.

La invitada pasó a felicitar a los recién casados y, de inmediato, el hombre agachó su rostro. Luego de esto, él mismo quiso abrazarla, pero su exnovia no atendió a este acto. En vez de ello, la expareja se abalanzó a darle un abrazo a la festejada y, debido a que frenó a su exesposo en su intento de contacto físico, el novio de la boda no tuvo otro remedio que desahogarse con llanto. La recién casada se vio consternada.

El festejado del matrimonio no disimuló por el rechazo que le dio su exesposa. - Foto: YouTube: @loviral6065

En adición, lo que provocó inconformidad en las plataformas de interacción social es que todo pasó minutos después de formalizarse la unión, por lo que para varios internautas fue “irrespetuoso” y “de mala clase”.

Como era de esperarse, los comentarios de todo tipo abundaron en las redes. Algunos de ellos fueron: “Yo, siendo la novia, ya no me hubiera casado o si ya hubiera firmado, le pido el divorcio, porque la ve y luego la quiso abrazar”; “Las mujeres ya no lloran”; “Fue invitada, y estuvo en toda la ceremonia, ella ya no lo ama”, se lee en las plataformas.

A continuación, el clip en el que quedó consignada la inesperada situación:

Mujer ayuda a su hermano despechado a vender su anillo de compromiso y se hace viral

Una mujer en Estados Unidos es considerada la hermana del año en redes sociales, esto luego de que ayudara a su “despechado” hermano bombero a vender el anillo de compromiso que usaba su exnovia antes de que se acabara la relación.

Melissa Settles se hizo viral en redes sociales por idear una forma peculiar de vender el costoso anillo por medio de la herramienta de ventas de Facebook.

“La pérdida de mi HERMANO BOMBERO SÚPER LINDO, SÚPER DULCE E INCREÍBLE puede ser una GRAN GANANCIA PARA USTED!!”, escribió Settles en la descripción del producto.

Anillo de compromiso - Foto: Facebook: Marketplace

La idea de Melissa era ayudar a su hermano menor, Patrick, de 27 años, a deshacerse cuanto antes del anillo de compromiso devuelto por su prometida. Al comienzo, a nadie parecía interesarle el anillo, pero luego cambió el enfoque, por lo que decidió acompañar fotos del anillo con unas imágenes de su hermano y amigos con cuerpos musculosos.

En la publicación de Facebook Marketplace se adjuntan fotografías del lujoso anillo junto con las características técnicas del mismo.

El anillo fue comprado en 2.595 dólares (12 millones 500 mil pesos colombianos) y está siendo vendido en 1.800 dólares (8 millones 700 mil pesos al cambio actual).

A pesar de que aún no se ha vendido, sí se han incrementado las muestras de interés por parte de algunos clientes, mientras que algunas mujeres buscan averiguar por su hermano soltero.

Hubo algunas personas que querían más información sobre el anillo; no obstante, mis respuestas favoritas son las respuestas hilarantes, adorables y tan provocativas que he recibido de las solteras locales (...) La mayoría dicen que están más interesados en el bombero que en el anillo”, le dijo Melissa Settles a Jam Press.