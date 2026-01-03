Estados Unidos

The New York Times califica el ataque de Trump en Venezuela como “ilegal e imprudente”

La recuperación de los países liberados no fue fácil y pueden anticipar lo que pasaría en Venezuela.

Camilo Eduardo Velásquez

3 de enero de 2026, 6:57 p. m.
Estados Unidos lideró la caída de otros regímenes.
El consejo editorial del prestigioso diario The New York Times se pronunció frente al ataque de Donald Trump en territorio venezolano, en la madrugada de este sábado, y que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El titular de la opinión califica la operación militar de Estados Unidos como “ilegal e imprudente” y apela a las guerras pasadas para recordar que detener “el régimen más deplorable” solo puede empeorar las cosas.

Estados Unidos derrota el régimen de Afganistán

La columna de opinión recuerda lo sucedido con Afganistán en 2001, cuando los estadounidenses decidieron invadir el territorio, luego de los atentados de las torres gemelas, el 11 de septiembre. En dicho momento, el gobierno norteamericano logró que los responsables del hecho terrorista, los líderes del talibán huyeran tras la invasión de Estados Unidos.

Torres gemelas en llamas tras los atentados.
Torres gemelas en llamas tras los atentados. Foto: AFP

Desde ese diciembre de 2001, cuando derrotaron a los líderes del régimen de Afganistán, se empezó una guerra que comenzó a hacerle perder las principales ciudades del país y declarando, el 2 de mayo de 2003, el fin de las principales operaciones.

En febrero de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aumentó las tropas con una estrategia de contrainsurgencia. Fueron retiradas hasta 2020, cuando el 29 de febrero Estados Unidos y los Talibanes firmaron un acuerdo de retirada en Doha, Qatar. Fue hasta el 11 de septiembre de 2021 que el presidente Joe Biden anunció el retiro total de las tropas.

Desde 2001 se estableció un gobierno de transición en Afganistán hasta 2004, fue hasta ese año que los asiáticos celebraron sus elecciones presidenciales; en aquel momento eligieron a Hamid Karzai y el parlamento Afganistán legisló durante 10 años, marcados por división y corrupción. Hasta 2014, Afganistán fue una nación con poderes limitados y dependiente de ayuda internacional.

Atentado talibán en Pakistán dejó al menos tres muertos y 23 heridos

Estados Unidos con otros países bombardeó Libia en 2011

Gadafi duró en el Gobierno de Libia 42 años y a inicios del 2011, se marcaron protestas de los ciudadanos, para posteriormente ser derrotado el régimen por Estados Unidos, países miembros de la Unión Europea y la Otan.

Muamar Gadafi, el líder que se tomó Libia.
Muamar Gadafi, el líder que se tomó Libia.

El 23 de marzo de 2011 iniciaron las operaciones militares con apoyo de los rebeldes que querían derrotar a Gadafi, quien fue capturado y ejecutado en octubre de dicho año. Tres días después, el gobierno transitorio declaró a Libia liberada.

Efecto de crisis en Libia de corta duración afectó precios del petróleo

Libia entró en un ciclo de luchas de grupos armados y luego de que milicias locales ganaran el poder, atacaron instituciones, entre las cuales resaltó el consulado de Estados Unidos. Tras fuertes enfrentamientos, la ONU en 2025 anunció la preparación de una hoja de ruta para que tengan control en el país.

