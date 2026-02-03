Donald Trump arremete contra el cuarto poder: califica de “corrupto” al ‘New York Times’

Donald Trump volvió a arremeter contra uno de los medios más influyentes de Estados Unidos y del mundo. El mandatario ha dirigido ataques en distintas ocasiones contra Fox News y la BBC, y ahora el turno fue para The New York Times.

Desde su cuenta oficial en Truth Social, el presidente de Estados Unidos calificó al diario como un “vehículo corrupto, sin principios y patético de izquierda”, y aseguró que ha sido víctima de una persecución desde que era candidato presidencial.

La ofensiva de Trump se produjo luego de que el diario no corrigiera el artículo en el que informaba sobre una exigencia de una multa millonaria a Harvard. Según el presidente, dicha publicación la “alimentó (la universidad) con tonterías”, luego de que The New York Times asegurara que la administración Trump había desistido de exigir 200 millones de dólares para resolver su conflicto ideológico con la universidad.

Donald Trump anuncia demanda al medio BBC y pedirá hasta 10.000 millones de dólares de indemnización

Trump señaló en su publicación: “Solo escribieron (The New York Times) cosas negativas sobre mí en las últimas elecciones, y gané por goleada. Para cualquiera que lo sepa, tienen CERO credibilidad“.

Tras cuestionar su credibilidad, Trump afirmó que sería una “gran noticia” para el país el anuncio del cese de circulación del periódico. El mandatario aseguró que The New York Times “nunca pide información ni verificación”.

Pantallazo: publicación de Trump en Truth Social Foto: @realDonaldTrump

Trump pide 1.000 millones de dólares a Harvard

Donald Trump arremetió contra la Universidad de Harvard, calificándola de “antisemita”, aseguró que el plantel no ha protegido a los estudiantes judíos. Además, señaló que la universidad busca impulsar una ideología “woke” y ha tenido comportamientos “malos” o ilegales.

“¡Harvard se ha portado fatal durante mucho tiempo! Querían implementar un concepto complejo de capacitación laboral, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito“, comentó el mandatario desde su cuenta de Truth Social.

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

The New York Times aseguró que el presidente había renunciado al pago de los 200 millones de dólares, lo cual desmintió el mandatario y desde su red Truth Social, aclaró que la cifra superaba los 500 millones.

Sin embargo, luego de hacer la aclaración, anunció que sube aún más la cifra: "Ahora solicitamos mil millones de dólares en daños y perjuicios y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard".

Eliot House, Harvard. Foto: Getty Images

Esta no es la primera polémica de Donald Trump con el medio. Cuando Estados Unidos llevó a cabo la operación para detener a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, The New York Times calificó el hecho como “ilegal e imprudente”. Horas después de la intervención, el medio publicó una columna de opinión en la que cuestionó duramente la acción. En el artículo, el autor apeló a intervenciones previas de Estados Unidos en otros países para criticar la decisión.