El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado desde su despacho presidencial, que entre la tarde del 15 de diciembre de 2025 y la mañana del 16 de diciembre, denunciará al importante medio inglés, BBC NEWS.

Trump "Dentro de poco verán que voy a demandar a la BBC por poner palabras en mi boca, literalmente... de hecho, pusieron en mi boca palabras terribles relacionadas con el 6 de enero que yo no dije." pic.twitter.com/yUzhM5AaJZ — Informe Orwell (@InformeOrwell) December 15, 2025

“Estoy demandando a la BBC por poner palabras en mi boca, literalmente... Supongo que usaron inteligencia artificial o algo así... De hecho, pusieron en mi boca palabras terribles relacionadas con el 6 de enero que no dije”. Explicó el máximo mandatario de Estados Unidos el lunes 15 de diciembre de 2025.

La denuncia de Trump es con respecto al documental “¿Una segunda oportunidad?" en el programa, "Panorama“, emitido una semana previa a las elecciones estadounidenses en 2024, en las cuales, BBC, proyectó unas declaraciones del entonces candidato, Donald Trump, que presuntamente fueron manipuladas, el presidente insinúa que pudo haber sido mediante inteligencia artificial.

Qué decía el vídeo manipulado

🚨🇬🇧 BBC CAUGHT DOCTORING FOOTAGE OF PRESIDENT TRUMP



BBC Panorama edited footage of Trump’s speech to make it appear he encouraged the Capitol Hill riot - a total fabrication.



🔴 Aired just one week before the US election

🔴 Footage cut and rearranged to smear Trump

🔴 Same… pic.twitter.com/Q0YhZ2X8eu — British Intel (@TheBritishIntel) November 3, 2025

Las declaraciones de Trump fueron tomadas el 6 de enero de 2021. El medio británico unió dos momentos diferentes del discurso en 12 segundos, por lo que ante la manipulación, BBC asumió que efectivamente había diferencia de una hora, entre una frase y otra.

Desde allí se proyectó que el presidente estadounidense dijo: “Iremos al Capitolio y estaré con ustedes, y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Pero lo que realmente dijo fue: “Iremos al Capitolio y estaré con ustedes… Sé que todos los presentes pronto marcharán hacia el Capitolio para alzar su voz de forma pacífica y patriótica” y una hora después, en un contexto diferente exaltó: “Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

Influencia del documental y qué dice BBC

A pesar de este hecho, Donald Trump fue electo como presidente de Estados Unidos y el medio argumenta que esta emisión no salió para la población que lo veía desde el país norteamericano, el documental, Panorama, solamente lo podían ver las personas que estaban en Reino Unido.

En noviembre, el medio británico envió un comunicado de prensa en el que afirmó: “Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el videoclip, discrepamos firmemente de que exista base para una demanda por difamación“, aceptando la edición del contenido de 12 segundos, pero desconociendo las bases de difamación.

Tras este hecho, el domingo 9 de noviembre de 2025, se dio la salida del director, Tim Davie, quien estaba en su cargo desde septiembre de 2020 y la directora ejecutiva del medio, Deborah Turness, quien estaba desde 2022.

Qué pide Donald Trump

Trump afirma que esta manipulación le generó daño reputacional y financiero y es por esto que le pedirá al medio hasta 5.000 millones de dólares. Sin embargo, el prestigioso medio ha advertido que impugnará toda acción del máximo mandatario, sin embargo, activistas republicanos toman este hecho como una victoria, condenando al medio a su fin.