La BBC pide disculpas a Donald Trump por un montaje engañoso contra el presidente. De esto se trata

El hecho se remonta al discurso que Donald Trump dio en 2021 antes de la toma del Capitolio por parte de sus seguidores.

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 3:26 a. m.
Renuncian directivos de la BBC tras polémica por imágenes manipuladas de Donald Trump
Renuncian directivos de la BBC tras polémica por imágenes manipuladas de Donald Trump | Foto: Montaje El País: Colprensa /AFP

El presidente del Consejo de administración de la BBC, Samir Shah, envió una “carta personal” de disculpa a Donald Trump, anunció este jueves la cadena, después de que el grupo difundiera un documental con un montaje engañoso de un discurso del presidente estadounidense.

Horas antes, el canal había indicado que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, el segundo hasta la fecha.

Contexto: El presidente Donald Trump anuncia que indultará a los asaltantes del Capitolio

El lunes, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido el año pasado que Trump había incitado a una “acción violenta” antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

Un Donald Trump acorralado y alejado de la realidad es lo que plantean los hallazgos del comité que investiga al expresidente por su labor e injerencia durante el asalto al Capitolio en 2021. El exmandatario insiste en que todo es un fraude, a pesar de las pruebas y testimonios.
El polémico discurso se remonta a la toma del Capitolio en 2021. | Foto: getty images

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News. El presidente estadounidense amenazó con reclamar 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpaba y retiraba el documental antes del viernes a las 10 de la noche.

El presidente de la BBC, Samir Shah, “envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan” el montaje de ese discurso, indicó la cadena en un comunicado.

Contexto: Estados Unidos excluye a Colombia de importantes acuerdos comerciales firmados con cuatro países de la región

No obstante, agregó: “Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación”. Según la BBC, sus abogados respondieron a los de Trump. Por otro lado, el grupo audiovisual informó este jueves que está examinando otro posible caso de montaje engañoso, relacionado con el mismo discurso.

La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido
La cadena de noticias se disculpó públicamente con el mandatario estadounidense. | Foto: AFP

Según el diario The Telegraph, la BBC difundió en junio de 2022 en su programa Newsnight un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, de forma que parecía que incitaba a sus seguidores a penetrar en el Congreso y “luchar como diablos”.

El Telegraph citó a un exempleado del programa, que afirmó al diario que el equipo abordó un problema relacionado con el montaje del discurso de Trump después de la emisión, pero que un responsable no dio seguimiento al tema.

Contexto: ¿Kamala Harris se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2028? Esto dijo

Según explicó la fuente, el caso habría sido denunciado inmediatamente en el plató por un invitado, excolaborador de Donald Trump. “Este problema nos llamó la atención y estamos llevando a cabo una investigación”, reaccionó un portavoz de la BBC, que agregó que el grupo audiovisual “se compromete a respetar las máximas normas editoriales”.

Con información de AFP.

