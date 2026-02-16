MUNDO

Toxina de rana: Moscú responde a acusaciones de envenenamiento a Alexéi Navalni

El Kremlin siempre ha rechazado las acusaciones, sin proporcionar una explicación completa de su muerte.

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 11:58 a. m.
El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, derecha, posa para la prensa mientras está sentado esposado en un tribunal en Moscú, Rusia, el 30 de marzo de 2017.
El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, derecha, posa para la prensa mientras está sentado esposado en un tribunal en Moscú, Rusia, el 30 de marzo de 2017. Foto: AP

El Kremlin calificó este lunes de “infundadas” las acusaciones de un informe de cinco países europeos que asegura que el opositor Alexéi Navalni murió envenenado por una “toxina rara” cuando estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.

El activista anticorrupción que se opuso durante años al presidente ruso Vladímir Putin y a la ofensiva contra Ucrania lanzada en 2022, falleció en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo “envenenado”, según las conclusiones de una investigación publicadas el sábado.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny habla con los medios frente a agentes de seguridad que hacen guardia
El líder de la oposición rusa Alexei Navalny habla con los medios frente a agentes de seguridad que hacen guardia. Foto: AP

“Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica con presencia de AFP.

Este lunes la madre del opositor se congregó junto a otras personas frente al cementerio de Borísov, en Moscú, donde está enterrado su hijo, y exigió “justicia”.

Países europeos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con “una toxina rara” de una rana dardo

Decenas de personas le acompañaban pese a los riesgos de recordar a Navalni con motivo del primer aniversario de su muerte.

“Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado”, dijo Liudmila Naválnaya.

Los trabajadores llevan el ataúd del líder de la oposición rusa Alexei Navalny a la Iglesia del Icono de la Madre de Dios Calma Mis Dolores, en Moscú, Rusia, el viernes 1 de marzo de 2024.
Los trabajadores llevan el ataúd del líder de la oposición rusa Alexei Navalny a la Iglesia del Icono de la Madre de Dios Calma Mis Dolores, en Moscú, Rusia, el viernes 1 de marzo de 2024. Foto: AP

“Creo que pasará algún tiempo, pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia”, dijo a los periodistas.

“Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron [en la muerte de Navalni] sean identificados”, insistió.

La tumba del opositor estaba cubierta de flores y también se ofició una ceremonia religiosa. Algunas de las personas que acudieron a rendirle homenaje iban tapadas con mascarillas quirúrgicas.

Pese a los riesgos, varias personas afirmaron a la AFP, sin dar sus apellidos, por qué decidieron acudir al cementerio.

Alexei Navalni
Alexei Navalni Foto: AFP

“Queremos honrar la memoria de una persona que murió injustamente a causa de las represiones políticas”, dijo Olga, una diseñadora de 27 años que acudió con rosas amarillas.

Para Liudmila, una jubilada de 67 años, Navalni era una persona “luminosa” que despertaba deseos de “seguir” adelante.

Toxina de rana

Las autoridades rusas han prohibido las organizaciones creadas por Navalni, acusadas de “extremismo” y “terrorismo”, y cualquier apoyo público a su movimiento de oposición puede ser perseguido judicialmente.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos hicieron públicos el sábado los resultados de una investigación con muestras sacadas clandestinamente de Rusia tras su fallecimiento.

Esta investigación concluyó que Navalni fue “envenenado” con una “toxina rara”, la epibatidina, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, según una declaración conjunta durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Alexei Navalni era un firme opositor a Putin.
Alexei Navalni era un firme opositor a Putin. Foto: getty images

“Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal”, señalaron los autores del informe, que responsabilizan a Moscú de su muerte durante su encarcelamiento en una prisión rusa en Siberia.

Su viuda, Yulia Naválnaya, ahora en el exilio, afirmó el sábado que el “asesinato” de su marido ahora está “probado por la ciencia”.

Con información de AFP*

Noticias Destacadas