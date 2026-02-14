Países europeos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con “una toxina rara” de una rana dardo

Rusia envenenó al opositor Alexei Navalni, muerto en 2024 en circunstancias turbias en una prisión rusa, con una “toxina rara” presente en la piel de una rana de Ecuador, según una investigación revelada por Reino Unido.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Sobreviviente a un envenenamiento y considerado terrorista: ¿quién fue Alexéi Navalni, líder opositor a Putin que murió en prisión?

Los cinco países se basan en un “análisis de muestras” de su cuerpo.

“Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina”, en referencia a la toxina, apuntaron los ministros de Asuntos Exteriores de estos gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La toxina epibatidina, contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador, fue hallada en muestras y “muy probablemente causó su muerte”, afirmaron con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del opositor.

El acérrimo crítico del presidente ruso, Vladimir Putin, murió en circunstancias misteriosas en una prisión del Ártico en febrero de 2024, cuando cumplía una condena de 19 años de prisión.

Una fotografía de Alexei Navalny y flores colocadas en una valla que custodia la embajada rusa en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP

“Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte”, añadió Reino Unido.

La esposa de Navalni, Yulia Navalnaya, dijo en septiembre pasado que el análisis de laboratorio de muestras biológicas dedujo que fue envenenado.

“Hace dos años (...) subí al escenario y dije: ‘Vladimir Putin mató a mi marido’ (...). Y hoy esas palabras se han convertido en un hecho demostrado científicamente”, declaró este sábado al margen de la Conferencia anual sobre Seguridad de Múnich.

“Petro, Putin y Maduro, tapados por la misma cobija”: Daniel Palacios, tras muerte de opositor ruso Alexéi Navalni

“Hoy, junto a su viuda, Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”, dijo en un comunicado la secretaria de Estado británica para Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, quien se reunió con Navalnaya.

Los países afirman haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

“Nos preocupa aún más que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas”, alertaron los países, que acusan a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas.

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, “pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad”.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia penitenciaria del Ártico. Foto: AFP

Navalni ya había sido envenenado anteriormente con el agente nervioso Novichok en 2020 mientras hacía campaña en Siberia. Entonces fue evacuado a Alemania, donde pasó meses en tratamiento.

El carismático activista anticorrupción había movilizado a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin.

Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 del municipio de Jarp, distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso, cuando tenía 47 años. Llevaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose del envenenamiento con Novichok en suelo británico.

*Con información de AFP.