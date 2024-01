Tragedia en Malta: una colombiana murió apuñalada en Sliema; el asesino se entregó a la Policía

Sus colegas, según el diario Times of Malta , encontraron sospechoso que el sábado 13 de enero de 2024 la mujer no se presentara a trabajar en una tienda minorista en Point, Sliema.

“La llamábamos una y otra vez porque no era propio de ella llegar tarde o no presentarse al trabajo”, dijo Karl Micallef, su jefe. ”Cuando escuchamos la noticia, no podíamos creer que nuestra Sandra estuviera muerta”, agregó el empleador, según narra el diario local.