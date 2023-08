Trágico final: joven fue asesinado en su primera semana de trabajo; no le robaron nada y la agonía quedó en video

Justamente aquella era su primera semana de trabajo, pero también se convirtió en una ‘pesadilla’ para sus familiares, quienes exigen que la muerte del argentino (en ese momento de 28 años) no termine en la impunidad. Clarín precisó que las audiencias se realizan en el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de Lomas de Zamora.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Las cámaras de vigilancia del sector dieron cuenta del joven sentado en la carretera, mientras pasaban algunos vehículos que no se detenían. Al argentino se le vio apretando con su mano derecha la herida bajo la imposibilidad de pedir ayuda, pues ya se encontraba en agonía.

“Recién pude ver el video del crimen este mes, y no lo pude ver todo. Lo hice por la cercanía del juicio y porque manejo las redes sociales que reclaman justicia por Fernando. Casi que lo vi sin querer y no puedo manejar el dolor que sintió mi hijo”, dijo la mamá de la víctima, Mirta Cortés, al medio mencionado.

La mujer confesó que no podía con esa situación. “Hubiese querido estar ahí, correr y levantarlo con mis propias manos, llevarlo yo misma al hospital”. Tanto la tardanza en recibir atención médica como la gravedad de su herida pudo haber derivado en su muerte, misma que ocurrió de camino al centro sanitario.

Según trascendió, el joven fue llevado al hospital en una patrulla, pues la ambulancia no llegó para, quizás, ampliar las posibilidades de supervivencia. Cuando finalmente ingresó a la unidad asistencial, se confirmó que no había nada por hacer para salvar su vida: ya no tenía signos vitales.