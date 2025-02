Trump critica nuevamente a Colombia por malgastar recursos entregados por Estados Unidos y lo calificó como “ridículo”

“¿Dónde se están gastando el dinero? Hemos aportado 520.000 millones de dólares en consultas relacionadas con el medio ambiente. Hemos invertido en África y otros países del mundo para estudiar el medio ambiente, yo no pagaría ese dinero para estudiar el medio ambiente”, comenzó diciendo el mandatario.

“¿Cómo así que centenares de funcionarios de migración, que cuidan nuestras fronteras, los pagaba Estados Unidos? (...) ¿Qué gobiernos hicieron eso, tan arrodillados? (...) Eso no se puede permitir jamás, los pagamos con nuestra plata, que comiencen a ser nacionales y no obedezcan la bandera norteamericana” , dijo.

“Usaid no puede pagar a nuestros funcionarios, o lo que la reemplace. No vamos allá a seguir negociando que nos ayuden. Eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata”, puntualizó el mandatario colombiano.