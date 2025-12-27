Terremoto de magnitud 6,6 sacude el noreste de Taiwán sin reportes de daños ni alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la costa noreste de Taiwán este sábado, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no hubo informes inmediatos de víctimas ni de daños.

El servicio meteorológico de Taiwán, que había situado la magnitud en 7, precisó que el sismo se registró a las 11:05 de la noche, a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

Temblor en Colombia durante la madrugada de este sábado, 27 de diciembre: SGC reportó magnitud y epicentro

Los medios locales informaron que el terremoto del sábado hizo oscilar edificios en la capital, Taipéi, y se sintió en todo Taiwán. Videos revelados a través de las redes sociales dejaron ver la magnitud del movimiento.

El Estudio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que el fuerte temblor se sintió particularmente en las regiones de Yilan, Keelung, Neihu y Zhongxing y la capital Taipei.

Taiwán sufre terremotos con frecuencia ya que está situado cerca del punto de encuentro de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, que según el USGS es la zona con mayor actividad sísmica del mundo.

Este es el segundo terremoto importante que afecta a la isla esta semana, después de uno de magnitud 6 ocurrido el pasado miércoles, 24 de diciembre, que sacudió el condado de Taitung a las 5:47 de la tarde.

El epicentro de este sismo, de acuerdo con los datos de las autoridades meteorológicas de Taiwán, se situó cerca del edificio del Gobierno del condado, a menos de 10 kilómetros al norte de la sede administrativa.

En desarrollo...