Nación

Fuerte temblor en Colombia sacude el Valle del Cauca y otras regiones del país este lunes, 9 de marzo

Las autoridades monitorean la actividad sísmica en el país.

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 5:49 p. m.
Nuevo temblor en Colombia hoy, 9 de marzo
Nuevo temblor en Colombia hoy, 9 de marzo Foto: SGC y Colprensa

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud de 4.7 en la escala de Richter, de una profundidad de 91 km, en El Cairo, Valle del Cauca, sobre las 5:11 de la tarde de este lunes, 9 de marzo.

Según reportó el SGC, el temblor también se sintió en los siguientes municipios aledaños:

  • Argelia (Valle del Cauda)
  • Palmar (Chocó)

La intensidad máxima percibida de este sismo llegó a ser de 6, por lo que personas de otros lugares también reportaron algún tipo de movimiento por medio de las redes sociales.

Algunos usuarios comentaron el informe de SGC compartido a través de la red social X, con lo siguiente:

Nación

Nación

Nación

  • “Desde Cali lo pude percibir en mi apartamento”.
  • “Pereira se sintió, pero leve”
  • “Se sintió en el sur de Cali... Pero fue como un sacudón seco y algo duro y ya”.
  • “Se sintió fuerte en Cali, barrio el lido”.
  • “Se sintió moderado en Manizales, quinto piso”

Hasta el momento no se reportan afectaciones del tipo estructural en las zonas aledañas a los sectores anteriormente mencionados, por parte del SGC.

Por su parte, el SGC invitó a los ciudadanos por medio de su más reciente boletín actualizado a reportar si sintieron el temblor por medio de la página web ‘Sismo sentido’. Para hacerlo, se debe seleccionar el reporte y completar los datos que solicita el formulario.

El SGC es la entidad pública encargada de investigar el subsuelo, monitorear amenazas geológicas (sismos y volcanes). Actualmente, trabaja en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para verificar el estado de las personas que posiblemente se verán afectadas por el sismo y también identificar los posibles futuros riesgos a raíz del temblor.

De momento, ambas instituciones no han reportado heridos a causa del movimiento telúrico que se presentó en El Cairo, Valle del Cauca. Sin embargo, continúan monitorizando la zona ante una posible réplica o anomalía.