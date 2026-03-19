Nuevo temblor en Colombia sacude varias regiones este jueves, 19 de marzo

Continúa temblando en Colombia; en esta ocasión se reportó un sismo de magnitud 4.4, profundidad 148 km, en Los Santos, departamento de Santander, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor se reportó sobre las 6:41 de la tarde de este jueves 19 de marzo, pero inicialmente, minutos antes, cerca de las 6:02, se había reportado un temblor muy leve en el mismo sector, de 2.2 de magnitud y 145 km de profundidad.

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

Por lo que el movimiento telúrico inicialmente reportado, en realidad, se trató de una réplica, que se situó en Majadal Alto (Los Santos, Santander) a 7 km, Los Santos (Los Santos, Santander) a 7 km, Jordán Sube (Jordán, Santander) a 10 km.

De momento no se conocen afectaciones infraestructurales en los lugares aledaños al epicentro del temblor; de igual forma, no se ha reportado ningún tipo de heridos; sin embargo, tampoco se descarta.

Algunos usuarios en redes reportaron que pudieron sentir el temblor en otras zonas del país, como en Girón, Santander.

Las autoridades recomiendan estar alertas, puesto que no se descarta una segunda réplica y, teniendo en cuenta que el temblor sobre las 6:40 de la tarde fue de mayor intensidad, también es necesario estar en constante monitoreo de los canales oficiales para estar al tanto de la más reciente información relacionada con los movimientos telúricos de la región.

Temblor más reciente en Colombia

Apenas hace un día, el pasado miércoles 18 de marzo, se registró un movimiento telúrico que tuvo como epicentro el municipio de Cucunubá, ubicado a tres kilómetros del Hato Grande, Suesca, en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el SGC, este temblor tuvo una magnitud de 3,6 y una profundidad de 151 kilómetros. Además, reportó una latitud de 5,24 y una longitud de -73,71.

De igual forma, sobre las 6:53 de la mañana de ese mismo miércoles, se registró otro temblor en Colombia, el cual estuvo localizado a 39 kilómetros de Puerto Trujillo, una vereda rural del municipio de Puerto Gaitán del departamento del Meta.

Este sismo tuvo una magnitud de 2,7 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, reportó una latitud de 3,83 y una longitud de -71,39.