NACIÓN

Temblor en Colombia hoy lunes, 2 de marzo: este reporta el SGC

Por el momento, no hay reporte de daños materiales y/o personas heridas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 8:34 a. m.
Temblor en Meta, hoy lunes 2 de marzo.
Temblor en Meta, hoy lunes 2 de marzo. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de lunes, 2 de marzo, un temblor que tuvo como epicentro el municipio del Mesetas, departamento del Meta.

De acuerdo con el SGC, el sismo se registró a las 7:40 a. m. y tuvo una magnitud de 2.9 con una profundidad superficial (Menor a 30 km).

Sin embargo, más temprano, sobre las 7:25 a. m. de este mismo lunes 2 de marzo, también se presentó otro sismo que tuvo como epicentro Mesetas y su magnitud fue de 4.1.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-02, 07:25 hora local Magnitud 4.1. Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Mesetas - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo", indicaron desde el SGC sobre ese temblor.

Barranquilla

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Nación

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Bogotá

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Nación

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Cali

Envían a la cárcel a dos hombres que habrían participado en asonadas y secuestro de militares en El Plateado, Cauca

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Nación

Temblor de 4,8 de magnitud sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles, 11 de febrero: se sintió en Bogotá

Nación

Fuerte temblor sacudió a Colombia durante la madrugada de este viernes, 6 de febrero: este fue el epicentro y la magnitud

Por el momento no hay reporte de los organismos de socorro sobre daños materiales y/o personas heridas en la zona.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza en la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Marzo inició con temblor en Colombia: un fuerte sismo sacudió a varias regiones

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Más de Nación

Dijín, actos urgentes

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Iván Márquez (izquierda), jefe de la Segunda Marquetalia, anunció desde 2019 una nueva modalidad de crimen en el país. Sus objetivos, dijo, serían la “oligarquía” y los firmantes de paz.

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Estaciones sísmicas detectaron el movimiento telúrico esta mañana en la región del Meta.

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Secuestro de militares en el Cauca

Envían a la cárcel a dos hombres que habrían participado en asonadas y secuestro de militares en El Plateado, Cauca

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Captura de presuntos ladrones en Suba.

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Wilmar Mejía, el general Juan Miguel Huertas y Calarcá

Primicia | Procuraduría no prorrogó la suspensión al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía

Noticias Destacadas