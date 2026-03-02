Temblor en Colombia hoy lunes, 2 de marzo: este reporta el SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de lunes, 2 de marzo, un temblor que tuvo como epicentro el municipio del Mesetas, departamento del Meta.

De acuerdo con el SGC, el sismo se registró a las 7:40 a. m. y tuvo una magnitud de 2.9 con una profundidad superficial (Menor a 30 km).

Sin embargo, más temprano, sobre las 7:25 a. m. de este mismo lunes 2 de marzo, también se presentó otro sismo que tuvo como epicentro Mesetas y su magnitud fue de 4.1.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-02, 07:25 hora local Magnitud 4.1. Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Mesetas - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo", indicaron desde el SGC sobre ese temblor.

Por el momento no hay reporte de los organismos de socorro sobre daños materiales y/o personas heridas en la zona.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza en la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Marzo inició con temblor en Colombia: un fuerte sismo sacudió a varias regiones

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.