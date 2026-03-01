Marzo inició con temblor en Colombia: un fuerte sismo sacudió a varias regiones

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su sitio web oficial y su cuenta oficial en X, publicó información sobre un reciente sismo registrado en la madrugada de este domingo, 1 de marzo. El fuerte temblor tuvo como epicentro el municipio de Salazar, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el informe, este movimiento de tierra se registró sobre las 5:12 de la madrugada de este domingo, con una profundidad de 179 kilómetros, siendo clasificado como un evento de profundidad intermedia.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-01, 05:12 hora local Magnitud 5.3, Profundidad 179 km, Salazar - Norte de Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/XrSQ75fpUp — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 1, 2026

Además, el sismo estuvo localizado entre 13 y 23 kilómetros de los municipios de Salazar, Arboledas y Gramalote del departamento, según su ubicación.

Aunque las autoridades no han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas, algunos residentes de ciudades como Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y otras del nororiente del país aseguran haber sentido el fuerte temblor que despertó a muchos.

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

Cabe señalar que el SGC es la entidad encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. Además, por su posición geográfica, Colombia es un país propenso a registrar tanto movimientos telúricos menores como sismos de mayor intensidad.

Recomendaciones según el lugar donde se encuentre

En casa: Si puede hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían atascarse y dejarlo a usted y a su familia sin salida.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

En la vía pública: Mire a su alrededor y ubique un sitio seguro, lejos de postes, cables de energía y frentes de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Avance con cuidado hacia la mitad de la calle, prestando atención al tráfico, porque algunos conductores quizá no hayan notado el movimiento.

Si va conduciendo: disminuya la velocidad y, de ser posible, pare en un lugar seguro, apartado de postes, cables y avisos publicitarios.