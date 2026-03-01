Nación

Marzo inició con temblor en Colombia: un fuerte sismo sacudió a varias regiones

El SGC ha reportado un fuerte movimiento telúrico que se han sentido en algunas ciudades del nororiente del país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
1 de marzo de 2026, 6:27 a. m.
Sismo temblor sismógrafo Colombia
Sismo temblor sismógrafo Colombia Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su sitio web oficial y su cuenta oficial en X, publicó información sobre un reciente sismo registrado en la madrugada de este domingo, 1 de marzo. El fuerte temblor tuvo como epicentro el municipio de Salazar, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el informe, este movimiento de tierra se registró sobre las 5:12 de la madrugada de este domingo, con una profundidad de 179 kilómetros, siendo clasificado como un evento de profundidad intermedia.

Además, el sismo estuvo localizado entre 13 y 23 kilómetros de los municipios de Salazar, Arboledas y Gramalote del departamento, según su ubicación.

Aunque las autoridades no han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas, algunos residentes de ciudades como Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y otras del nororiente del país aseguran haber sentido el fuerte temblor que despertó a muchos.

Tecnología

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

Turismo

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Barranquilla

Rector de la Universidad del Atlántico responde a denuncia publicada por SEMANA, por presunta crisis administrativa

Bogotá

Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Nación

Al menos 14 militares heridos tras ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional en el sur de Bolívar

Armenia

Tragedia en Armenia: conductor implicado en accidente con dos muertos se habría entregado

Cali

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

Nación

Día de las Velitas inició con temblores en Colombia: uno tuvo su epicentro en un municipio de Cundinamarca

Nación

Fuerte temblor hoy en Colombia se sintió en varias ciudades; este miércoles 24 de septiembre

Bucaramanga

Temblor en Santander: epicentro y magnitud del sismo de este miércoles 18 de octubre

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

Cabe señalar que el SGC es la entidad encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. Además, por su posición geográfica, Colombia es un país propenso a registrar tanto movimientos telúricos menores como sismos de mayor intensidad.

Recomendaciones según el lugar donde se encuentre

En casa: Si puede hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían atascarse y dejarlo a usted y a su familia sin salida.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza.
Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

En la vía pública: Mire a su alrededor y ubique un sitio seguro, lejos de postes, cables de energía y frentes de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Avance con cuidado hacia la mitad de la calle, prestando atención al tráfico, porque algunos conductores quizá no hayan notado el movimiento.

Si va conduciendo: disminuya la velocidad y, de ser posible, pare en un lugar seguro, apartado de postes, cables y avisos publicitarios.

Más de Nación

El Museo Botero y el Museo del Oro abren sus puertas con entrada gratuita, ofreciendo a bogotanos y visitantes un domingo lleno de arte e historia.

Bogotá recibe marzo con cine y museos gratis: la agenda cultural para disfrutar sin gastar

Alertan sobre los juguetes con luz láser que podrían quemar la retina sin que los niños sientan dolor.

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

x

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, respondió a denuncia publicada por SEMANA.

Rector de la Universidad del Atlántico responde a denuncia publicada por SEMANA, por presunta crisis administrativa

Daniel Felipe Martínez en la prueba de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2024.

Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Ataque a helicóptero del Ejército Nacional en San Lucas, zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.

Al menos 14 militares heridos tras ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional en el sur de Bolívar

Nicole Valeria Vargas perdió la vida en un accidente el pasado sábado, 21 de febrero.

Tragedia en Armenia: conductor implicado en accidente con dos muertos se habría entregado

En la terminal Simón Bolívar del MIO se instalarán 2.074 módulos solares con una capacidad total de un megavatio.

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

La R40 y la S40 vuelven a operar desde este lunes, facilitando los desplazamientos entre Barranquilla y Soledad en horas pico y reduciendo la congestión en el sistema masivo.

Barranquilla reactiva rutas expresas R40 y S40 de Transmetro para aliviar congestión en hora pico

Noticias Destacadas