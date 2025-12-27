Nación

Temblor en Colombia durante la madrugada de este sábado, 27 de diciembre: SGC reportó magnitud y epicentro

Además, otros movimientos telúricos, aunque de menor magnitud, se reportaron a lo largo de las últimas horas.

Redacción Nación
27 de diciembre de 2025, 11:27 a. m.
Nuevos temblores se percibieron en Colombia.
Nuevos temblores se percibieron en Colombia. Foto: Adobe Stock

En la madrugada de este sábado, 27 de diciembre, se registraron varios temblores en diferentes zonas del país, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El más reciente ocurrió hacia las 4:28 de la mañana y tuvo su epicentro en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia.

En esta oportunidad, el sismo tuvo una magnitud de 2.2 grados y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Dabeiba (Antioquia) a 5 km, Uramita (Antioquia) a 18 km y Mutatá (Antioquia) a 31 km.

El más potente de la madrugada había ocurrido dos horas antes, exactamente a las 2:37 a.m. Según el SGC, el epicentro fue el municipio de Los Santos, en Santander, una de las zonas más sísmicas en el país y en todo el mundo.

Los municipios más cercanos fueron Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km y Aratoca (Santander) a 17 km. Además, personas reportaron sentirlo en Antioquia y Manizales.

Un poco antes, hacia las 2:32 de la madrugada hubo otro movimiento telúrico cuya magnitud fue de 2.8. El epicentro fue en El Tambo, Cauca, y la profundidad de 117 kilómetros.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Finalmente, el primero de la madrugada se dio a la 1:31 a.m. y nuevamente su epicentro fue en el municipio de Los Santos. La magnitud, según el SGC, fue de 2.2 y la profundidad de 150 kilómetros.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.

