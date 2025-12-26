Fuertes temblores sacudieron a Colombia durante la madrugada de este viernes 26 de diciembre: conozca el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado una serie de temblores que se presentaron a lo largo de la madrugada de este viernes, 26 de diciembre, y que fueron percibidos por más de uno.

El primero se sintió hacia las 2:30 a. m. y, según el boletín, su epicentro fue en el municipio de Riosucio, en el departamento de Chocó.

En cuanto a la magnitud, la reportada fue de 3,2 grados y la profundidad, superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. La latitud estuvo en 7.20° y la longitud en -77.27°.

El siguiente movimiento telúrico fue a las 3:23 a. m., de acuerdo con el informe de la entidad. En este caso, el epicentro estuvo en Buga, Valle del Cauca.

Se reporta temblor en Colombia en la noche de este jueves 25 de diciembre: este fue el epicentro y la magnitud

El sismo fue de una magnitud de 2.2 y tuvo una profundidad de 141 kilómetros. Además, la latitud fue de 3,81°, mientras que la longitud estuvo ubicada en -76.35°.

Finalmente, un tercer temblor se presentó hacia las 3:29 a. m. de este viernes en el municipio de Ambalema, en el departamento de Tolima.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos. Foto: Colprensa

De acuerdo con el SGC, la magnitud fue de 2,0 y la profundidad superficial, lo que quiere decir que fue menor a 30 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Venadillo (Tolima) a 9 km, Ambalema (Tolima) a 12 km y Beltrán (Cundinamarca) a 15 km.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Cómo saber si se acerca un terremoto: así funciona la nueva herramienta de Google para compartir alertas sísmicas desde Android

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.