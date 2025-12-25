Se reporta temblor en Colombia en la noche de este jueves 25 de diciembre: este fue el epicentro y la magnitud

Un nuevo temblor se sintió en la noche de este jueves, 25 de diciembre, en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se presentó a las 8:53 de la noche.

El sismo se localizó a 8 kilómetros de Los Santos, Santander, una zona del país que está marcada por los constantes sismos que se presentan a diario en el país.

Navidad llegó acompañada de fuerte temblor en Colombia: este es el epicentro y la magnitud del sismo de este 25 de diciembre

Este temblor tuvo una magnitud de 3,6 grados, con una profundidad 145 kilómetros. Además de una latitud de 6.83 grados y una longitud de -73.13 grados.

Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Santa Barbará, a 7 kilómetros; Piedecuesta, a 12 kilómetros; y San Andrés, a 20 kilómetros, todos en el departamento de Santander.

Es el noveno sismo que se presenta en esta región del país a lo largo de este jueves, 25 de diciembre, un territorio notablemente marcado por los movimientos telúricos.

El primer sismo de este jueves se registró, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, media hora después de la celebración de la Navidad. La hora exacta que marcó fue a las 12:31 de la madrugada, con una magnitud de 3,5 grados y una profundidad de 145 kilómetros.

A las 3:57 de la mañana se registró el segundo movimiento telúrico, con una magnitud de 2 grados y de 138 kilómetros. A las 4:35 y a las 10:01 de la mañana se registraron otros dos temblores con epicentro de Los Santos, con magnitudes de 2 y 2,3 grados, respectivamente.

Otros tres sismos se presentaron antes del mediodía. A las 10:41, a las 11:11 y a las 12:06 del día se registraron los movimientos, con magnitudes que alcanzaron los 2,6, 2,9 y 2,6 grados, respectivamente.

Temblor en Navidad: se reporta sismo hoy miércoles 24 de diciembre; este fue el epicentro

Este jueves también se presentaron sismos en Lenguazaque, Cundinamarca (2,2 grados); Ansermanuevo, Valle del Cauca (2,2 grados); El Litoral de San Juan, Chocó (2 grados); El Banco, Magdalena (2 grados); Versalles, Valle del Cauca (2,2 grados); La Salina, Casanare (2,6 grados); y San José del Palmar; Chocó (2,5 grados).

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.