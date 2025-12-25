Nación

Se reporta temblor en Colombia en la noche de este jueves 25 de diciembre: este fue el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento de tierra tuvo una profundidad 145 kilómetros.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
26 de diciembre de 2025, 2:46 a. m.
El temblor se sintió sobre las 8:53 de la noche.
El temblor se sintió sobre las 8:53 de la noche. Foto: AFP

Un nuevo temblor se sintió en la noche de este jueves, 25 de diciembre, en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se presentó a las 8:53 de la noche.

El sismo se localizó a 8 kilómetros de Los Santos, Santander, una zona del país que está marcada por los constantes sismos que se presentan a diario en el país.

Navidad llegó acompañada de fuerte temblor en Colombia: este es el epicentro y la magnitud del sismo de este 25 de diciembre

Este temblor tuvo una magnitud de 3,6 grados, con una profundidad 145 kilómetros. Además de una latitud de 6.83 grados y una longitud de -73.13 grados.

Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Santa Barbará, a 7 kilómetros; Piedecuesta, a 12 kilómetros; y San Andrés, a 20 kilómetros, todos en el departamento de Santander.

Nación

Muere Patricia Pinzón de Lewin, académica que marcó la historia política colombiana

Nación

Tragedia en Antioquia: hallan muerta a turista mexicana dentro del jacuzzi de un apartamento alquilado, en plena Navidad

Nación

Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

Nación

Golpe a las disidencias de las Farc en Tolima: capturan tres integrantes del bloque central Isaías Pardo

Medellín

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Barranquilla

Caen tres peligrosos integrantes de una banda en Soledad: así el operativo de la Policía

Nación

Hombres atacan a golpes a policías en playa de San Andrés por retaliación: dos uniformados heridos

Nación

Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

Nación

Sismo sacude a Colombia el sábado 20 de diciembre; este fue el epicentro y la magnitud

Nación

Tembló en Colombia hoy viernes, 19 de diciembre: este es el reporte del SGC

Es el noveno sismo que se presenta en esta región del país a lo largo de este jueves, 25 de diciembre, un territorio notablemente marcado por los movimientos telúricos.

El primer sismo de este jueves se registró, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, media hora después de la celebración de la Navidad. La hora exacta que marcó fue a las 12:31 de la madrugada, con una magnitud de 3,5 grados y una profundidad de 145 kilómetros.

A las 3:57 de la mañana se registró el segundo movimiento telúrico, con una magnitud de 2 grados y de 138 kilómetros. A las 4:35 y a las 10:01 de la mañana se registraron otros dos temblores con epicentro de Los Santos, con magnitudes de 2 y 2,3 grados, respectivamente.

Otros tres sismos se presentaron antes del mediodía. A las 10:41, a las 11:11 y a las 12:06 del día se registraron los movimientos, con magnitudes que alcanzaron los 2,6, 2,9 y 2,6 grados, respectivamente.

Temblor en Navidad: se reporta sismo hoy miércoles 24 de diciembre; este fue el epicentro

Este jueves también se presentaron sismos en Lenguazaque, Cundinamarca (2,2 grados); Ansermanuevo, Valle del Cauca (2,2 grados); El Litoral de San Juan, Chocó (2 grados); El Banco, Magdalena (2 grados); Versalles, Valle del Cauca (2,2 grados); La Salina, Casanare (2,6 grados); y San José del Palmar; Chocó (2,5 grados).

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Mas de Nación

Patricia Pinzón de Lewin

Muere Patricia Pinzón de Lewin, académica que marcó la historia política colombiana

Los temblores suelen causar pánico entre la población.

Se reporta temblor en Colombia en la noche de este jueves 25 de diciembre: este fue el epicentro y la magnitud

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.

Tragedia en Antioquia: hallan muerta a turista mexicana dentro del jacuzzi de un apartamento alquilado, en plena Navidad

La niña murió en medio de enfrentamientos entre las disidencias y el Ejército en el Huila.

Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

Capturan tres disidentes de las Farc del bloque central Isaías Pardo.

Golpe a las disidencias de las Farc en Tolima: capturan tres integrantes del bloque central Isaías Pardo

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Tres capturados por la Policía.

Caen tres peligrosos integrantes de una banda en Soledad: así el operativo de la Policía

Policías son atacados a golpes en San Andrés.

Hombres atacan a golpes a policías en playa de San Andrés por retaliación: dos uniformados heridos

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé continúa con movimientos y emisiones de ceniza: mantiene la alerta Naranja

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Noticias Destacadas