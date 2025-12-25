Nación

Navidad llegó acompañada de fuerte temblor en Colombia: este es el epicentro y la magnitud del sismo de este 25 de diciembre

El SGC reportó un nuevo movimiento telúrico en las últimas horas y entregó más detalles sobre cómo fue.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
25 de diciembre de 2025, 11:29 a. m.
Imagen referencia sobre un nuevo temblor en el país.
Imagen referencia sobre un nuevo temblor en el país. Foto: 123RF

La Navidad llegó acompañada junto a un temblor que se registró en la madrugada de este jueves, 25 de diciembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico se dio hacia las 00:31 y su epicentro fue en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, la zona con mayor sismicidad que hay en el país.

La magnitud fue de 3.6 grados, por lo que hubo varias personas que lo sintieron, mientras que su profundidad fue de 150 kilómetros. En cuanto a la latitud, la misma fue de 6.83° y la longitud de -73.11°.

Los municipios más cercanos a este sismo, según el SGC, fueron Los Santos (Santander) a 8 km, Jordán (Santander) a 10 km y Zapatoca (Santander) a 18 km.

Barranquilla

Terror en Barranquilla: sicarios asesinaron a dos cobradiarios en plena vía pública; este sería el motivo

Turismo

Esta ciudad conocida como ‘la perla del norte’ ofrece atracciones de Navidad con personajes de cuentos infantiles

Bogotá

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Barranquilla

Quedó en video: una familia intentó subir una nevera por la puerta trasera de un bus urbano en Barranquilla

Nación

Temblor en Navidad: se reporta sismo hoy miércoles 24 de diciembre; este fue el epicentro

Nación

Esta es la identidad de las personas halladas muertas en una casa de Facatativá

Nación

Soldado viajó en helicóptero por Antioquia para entregar a su hermano una carta de Navidad tras seis meses sin verse

Nación

Sismo sacude a Colombia el sábado 20 de diciembre; este fue el epicentro y la magnitud

Nación

Tembló en Colombia hoy viernes, 19 de diciembre: este es el reporte del SGC

Nación

Nuevo temblor en Colombia: sismo se sintió con fuerza este jueves 18 de diciembre

Cómo saber si se acerca un terremoto: así funciona la nueva herramienta de Google para compartir alertas sísmicas desde Android

Un minuto después, a las 00:32, se registró otro temblor cuyo epicentro fue el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo.

En esta oportunidad, la magnitud fue de 2.8, mucho menor que el anterior, y la profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Además, los municipios más cercanos fueron, según el reporte, Solita (Caquetá) a 20 km, Curillo (Caquetá) a 44 km y Valparaíso (Caquetá) a 54 km.

Por el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos dos movimientos telúricos, que han sido los primeros reportados durante este 25 de diciembre.

Temblor en Navidad: se reporta sismo hoy miércoles 24 de diciembre; este fue el epicentro

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza además la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.

Mas de Nación

Así quedó la escena después de lo que fue el doble homicidio.

Terror en Barranquilla: sicarios asesinaron a dos cobradiarios en plena vía pública; este sería el motivo

Este año la propuesta, denominada “Cuentos que nos unen”, ofrece un recorrido temático basado en relatos tradicionales y personajes reconocidos.

Esta ciudad conocida como ‘la perla del norte’ ofrece atracciones de Navidad con personajes de cuentos infantiles

Temblor

Navidad llegó acompañada de fuerte temblor en Colombia: este es el epicentro y la magnitud del sismo de este 25 de diciembre

Las nuevas rutas ciclísticas estarán disponibles en una aplicación móvil que informa sobre trayectos y servicios.

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

El video ha generado reacciones y se ha vuelto viral.

Quedó en video: una familia intentó subir una nevera por la puerta trasera de un bus urbano en Barranquilla

Temblor Colombia

Temblor en Navidad: se reporta sismo hoy miércoles 24 de diciembre; este fue el epicentro

Estas son las identidades que han dado hasta el momento.

Esta es la identidad de las personas halladas muertas en una casa de Facatativá

Mujer soldado viaja para entregar carta de navidad a su hermano.

Soldado viajó en helicóptero por Antioquia para entregar a su hermano una carta de Navidad tras seis meses sin verse

Boletín extraordinario del Volcán Puracé.

Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

La Universidad cuenta con distintas becas y apoyos financieros para que los estudiantes puedan iniciar y culminar sus carreras.

Gobierno nacional confirma continuidad de programas de apoyo financiero para maestrías y doctorados en Colombia; anuncia nueva convocatoria

Noticias Destacadas