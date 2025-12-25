Navidad llegó acompañada de fuerte temblor en Colombia: este es el epicentro y la magnitud del sismo de este 25 de diciembre

La Navidad llegó acompañada junto a un temblor que se registró en la madrugada de este jueves, 25 de diciembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico se dio hacia las 00:31 y su epicentro fue en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, la zona con mayor sismicidad que hay en el país.

La magnitud fue de 3.6 grados, por lo que hubo varias personas que lo sintieron, mientras que su profundidad fue de 150 kilómetros. En cuanto a la latitud, la misma fue de 6.83° y la longitud de -73.11°.

Los municipios más cercanos a este sismo, según el SGC, fueron Los Santos (Santander) a 8 km, Jordán (Santander) a 10 km y Zapatoca (Santander) a 18 km.

Un minuto después, a las 00:32, se registró otro temblor cuyo epicentro fue el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo.

En esta oportunidad, la magnitud fue de 2.8, mucho menor que el anterior, y la profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

Además, los municipios más cercanos fueron, según el reporte, Solita (Caquetá) a 20 km, Curillo (Caquetá) a 44 km y Valparaíso (Caquetá) a 54 km.

Por el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos dos movimientos telúricos, que han sido los primeros reportados durante este 25 de diciembre.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza además la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.