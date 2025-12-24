El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país aportas de la llegada de la Navidad este miércoles, 24 de diciembre. Las autoridades monitorean la situación.

De acuerdo con la entidad, este movimiento telúrico se registró sobre las 3:18 de la tarde y estuvo localizado a 7 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

Este sismo tuvo una magnitud de 3.1, con una profundidad 150 kilómetros. Además de una latitud de 6.80 y una longitud de -73.15. Algunos pobladores reportaron la situación.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se mantiene alerta frente a los contantes temblores que se registran a diario en esta zona del país.

Por fortuna, no se reportaron afectaciones en las infraestructuras ni personas heridas ni víctimas que lamentar por causa de este nuevo movimiento telúrico que no registró mayor gravedad.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

¿Por qué tiembla tanto en Santander?

El Servicio Geológico Colombiano dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander, donde dio a conocer que en esta región queda el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto específicamente en el municipio de Los Santos.

“El Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.