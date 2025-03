“El vuelo United 198 de Los Ángeles a Shanghai aterrizó en el aeropuerto internacional de San Francisco el sábado porque el piloto no llevaba su pasaporte a bordo ”, le dijo a la AFP la compañía estadounidense United Airlines.

El vuelo de United UA198 de Los Ángeles a Shanghái llevaba una hora y 45 minutos de vuelo cuando un piloto se dio cuenta de que no tenía su pasaporte. | Foto: X/@GaboAir

| Foto: Anadolu via Getty Images

La aerolínea prometió aliviar el impasse con los pasajeros | Foto: Anadolu via Getty Images

Según el sitio web de viajes View from the Wing, los pasajeros recibieron un mensaje de United que decía: “Su vuelo fue desviado a San Francisco debido a un problema inesperado relacionado con la tripulación, lo que requirió una nueva tripulación".

Este no es el único caso particular que ocurre con vuelos. En 2024, los pasajeros de un vuelo de EasyJet se sorprendieron cuando su piloto decidió retrasar el despegue para conseguir una mejor comida para su equipo. Según les explicó a los viajeros que esperaban, no podía alimentar a su tripulación únicamente con dos sánduches.