Venezuela dice que destruyó campamentos del ELN y las FARC en su territorio

Vladimir Padrino aseguró que detectó la presencia de guerrilleros en el Catatumbo venezolano.

Redacción Mundo
2 de octubre de 2025, 9:28 p. m.
Vladimir Padrino López fue quien hizo el anuncio.
Vladimir Padrino López fue quien hizo el anuncio. | Foto: AFP

Venezuela destruyó campamentos de droga operados por dos guerrillas colombianas dentro de su territorio, anunció el jueves 2 de octubre su ministro de Defensa, quien aseguró que el país está “libre de cultivos ilícitos”.

Las operaciones antinarcóticos en Venezuela coinciden con un despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar presuntas redes de narcotráfico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, apuntó en un mapa las áreas donde se despliegan las operaciones militares y mostró imágenes de grandes explosiones e incursiones de tropa en distintas zonas montañosas del país, incluidos estados fronterizos con Colombia.

En las operaciones aún en marcha participan unos 36.000 militares venezolanos.

“Se han pasado para acá en la región de los Pijiguaos (estado Bolívar), unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las FARC, con nombre y apellido”, dijo Padrino en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

“Pretenden permanecer en territorio venezolano, dedicados todos al tráfico de droga (…) Aquí en Venezuela tendrán una respuesta contundente”, afirmó.

Otra de las zonas donde, según el ministro, se detectó la presencia de guerrilleros es el Catatumbo venezolano, una región montañosa que comparte con Colombia.

La región del Catatumbo ajusta diez días en guerra por cuenta del ELN y las disidencias de las Farc. Más de 40.000 personas han sido desplazadas del territorio y 12.000 más están confinadas. La fuerza pública intentará tomar el control.
La región del Catatumbo ajusta diez días en guerra por cuenta del ELN y las disidencias de las Farc. Más de 40.000 personas han sido desplazadas del territorio y 12.000 más están confinadas. La fuerza pública intentará tomar el control. | Foto: AFP

“Hemos desmontado campamentos tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la FARC”, informó Padrino.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Insight Crime han denunciado durante años la presencia de grupos armados colombianos en territorio de Venezuela.

Padrino cuestionó además la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. “Se nos quiere imponer la fuerza, la coerción, la amenaza, la extorsión, a través de la fuerza, a través de la amenaza militar”, dijo.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, lanzó advertencia en medio de las tensiones con EE. UU.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, lanzó advertencia en medio de las tensiones con EE. UU. | Foto: Cancillería Venezuela/Getty Images

