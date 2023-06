Video | “Llévame, pero no te la lleves”, la desgarradora súplica de un hombre cuando secuestraban a su esposa; esto pasó

En Ecuador, momentos de terror se vivieron este jueves 15 de junio, cuando una mujer fue secuestrada ante la mirada de su esposo, quien le suplicó a un grupo de hombres para que la dejaran libre. En medio de su desespero se ofreció para irse con los individuos, a cambio de que su pareja no corriera peligro y pudiese escapar.

La angustia, desatada a plena luz del día en Santo Domingo de los Tsáchilas, quedó registrada en las cámaras de vigilancia que ahora son pieza clave de las investigaciones. Según trascendió, la mujer todavía estaría privada de su libertad, mientras se desconocen sus condiciones y si la familia ha recibido alguna exigencia de dinero para dejarla ir.

En las imágenes se observa cuando la ecuatoriana llegó a su vivienda junto a su esposo y estaba cerrando el portón del garaje, mientras él terminaba de estacionar el carro. En cuestión de segundos se bajaron cuatro individuos y empezó el caos: la señora empezó a gritar y alertar a su pareja, a la vez que él suplicaba para que se marcharan.

“Lévame, pero no te la lleves”

En el video quedó plasmado cuando los atacantes se bajaron de un vehículo blanco sin placas y entraron con armas en mano para amedrentar a estas dos personas. Uno de ellos se dirigió al esposo de la víctima y lo amenazó a fin de evitar que interviniera hasta hacer que se arrodillara, mientras sus ruegos eran ignorados.

“Papito lindo, no te la lleves; mijo lindo, llévame a mí, pero no te me la lleves. Papito lindo, no lo hagas”, se escucha en el clip difundido en redes sociales. Del otro extremo, tres sujetos se acercaron a la mujer para arrastrarla hasta el carro que estacionaron justo en frente de aquella vivienda.

Ella también suplicaba, pero sus palabras no fueron escuchadas. Enseguida, ese vehículo se puso en marcha antes de que dos de los sospechosos restantes extrajeran una maleta verde, propiedad de la pareja, y ahí sí salieran del lugar sin ‘sobresaltos’ como si no hubiese ocurrido nada. Cuando salieron, el esposo de la señora siguió pidiendo que se detuvieran.

En otro fragmento del video de seguridad, se ve cuando estos dos últimos individuos fueron recogidos por un cómplice en moto. Segundos más tarde, una vez habían emprendido la fuga, el hombre, que no cesó en sus súplicas, se asomó a la entrada, pero ya no había rastro del vehículo sin placas ni del resto de atacantes.

¿Qué se sabe ahora?

Según informó Extra.ec, aparentemente la pareja había retirado dinero en el banco ese mismo día de los hechos. Ese medio recogió la declaración de un vecino, quien afirmó que la mujer secuestrada necesitaba seguir un tratamiento médico con rigurosidad, además de tener cuidado con su alimentación.

Este residente, quien habló en condición de anonimato por su seguridad, refirió que ella era procedente de Manabí, pero había crecido en Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, mencionó que las víctimas tenían una ferretería.

En conversación con Extra.ec, el fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), Kléber Carrión, enfatizó en que la zona ha sido blanco para la extorsión, un delito relacionado con el secuestro. Este es calificado por el experto como una “herramienta de terror para los grupos delictivos (...). En menos de un mes hemos tenido dos secuestros de impacto”, aseguró antes de añadir que “seguramente hay al menos 8 o 10 que no se han denunciado”.

Por el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hecho que mantiene la conmoción en el vecino país.