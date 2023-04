Video | Reacción de un bebé en el vientre, cuando su madre se ríe, se vuelve viral

Aunque en múltiples ocasiones hay situaciones que se pasan por alto, en este caso, lo que sucede en el vientre de una madre cuando esta se ríe. Un video se ha convertido en viral en las redes sociales durante las últimas horas, en este se logra ver la reacción del feto ante tal expresión de felicidad, sin embargo, no es lo que muchos esperan ver.

Pues bien, el video fue compartido por un hombre que, al ver lo que sucedía con el bebé, indicó que había aprendido su lección y por esa razón, “no volvería a contarle un chiste” a una mujer en estado de embarazo, y aunque muchos estuvieron de acuerdo con él, para otros fue momento de risas y de sacar de la baraja alguno que otro meme.

Las personas se rieron de impacto de la risa en los bebés nonatos. - Foto: Getty Images

Así entonces, el video muestra al feto en calma por varios segundos, hasta que en un momento, el vientre de la mujer comienza a vibrar y moverse rápidamente como si de repente, se produjera un temblor dentro de la barriga de la madre, lo que a su vez genera que el bebé también se mueva de la misma forma, causando la impresión del espectador.

“Acabo de ver la ecografía de un feto cuando se ríe su madre Y JURO QUE JAMÁS VOLVERÉ A CONTARLE UN CHISTE A UNA EMBARAZADA”, fueron las palabras de la persona que compartió el video en la red social, evidenciando su temor por lo que podría pasar en el embarazo por las contracciones del estómago en medio de la risa.

Acabo de ver la ecografía de un feto cuando se ríe su madre Y JURO QUE JAMÁS VOLVERÉ A CONTARLE UN CHISTE A UNA EMBARAZADA. pic.twitter.com/CWr1R80mmw — 🏳️‍🌈Xosé Castro (@XoseCastro) April 13, 2023

Como él, otras cientos de personas dieron su opinión al respecto: “Jajajajaja joder y ahora me has hecho reír a mí que estoy embarazada”, “ahora me siento culpable de las veces que me reí estando embarazada”, “A lo mejor al chaval le da gustillo el meneo”, “Creo que la expresión ‘partirse de risa’ proviene de esto”.

Efectos de la risa en la salud

En los últimos años, las tecnologías de escaneo, como la resonancia magnética funcional, les han permitido a los médicos y científicos observar realmente cómo funciona el cerebro cuando está procesando información: qué partes hacen determinadas actividades y qué beneficios podrían obtenerse al ejercitar diferentes áreas.

Pues bien, gracias a esto se ha podido establecer que las bromas pueden hacernos más inteligentes y saludables. Incluso hay alguna evidencia de que el sentido del humor ayuda a la especie humana a sobrevivir.

En otras palabras, expresar nuestra alegría coadyuva en diferentes procesos del organismo debido, entre otras cosas, a la segregación de endorfina, una “sustancia que posee propiedades similares a la morfina, aliviando el dolor, aportando equilibrio entre el tono vital y la depresión”, como explica el portal Maiposalud.

Reír viendo un programa de televisión, en una conversación, leyendo una revista o, ahora, viendo videos curiosos en las redes sociales, es una terapia para aliviar el estrés, dice la ciencia - Foto: Getty Images

El movimiento de la carcajada hace vibrar la cabeza y se despejan la nariz y el oído; también una buena sesión de risotadas facilita la digestión, pues aumenta las contracciones de los músculos abdominales, por lo que también se refleja en el embarazo y beneficia al feto.

Las carcajadas, además de ser una expresión de alegría, ayudan a disminuir el insomnio y previenen los infartos, pues con los espasmos en el diafragma se fortalecen los pulmones y el corazón, se reduce la presión arterial, se le ofrecen beneficios al sistema inmunológico y se mejora la respiración, afirma el citado medio.

Sigmund Freud le dio a la risa un valor importante al declararla una herramienta para eliminar energía negativa del organismo. - Foto: Getty Images

Maiposalud comenta que, “a nivel psicológico, la risa elimina el estrés y alivia la depresión, incrementando el autoestima y la confianza en uno mismo”. A su vez, las carcajadas hacen que las personas combatan la timidez, pues es un puente para facilitar la comunicación, además de incentivar a la creatividad.

Mayo Clinic, a su turno, resalta que este es un tema muy serio aunque parezca paradójico, pues reír viendo un programa de televisión, en una conversación, leyendo una revista o, ahora, viendo videos curiosos en las redes sociales, es una terapia para aliviar el estrés.