Video | Sicario asesinó a un hombre y a su hija de 5 años en medio de balacera en México

Conmocionada se encuentra una población en México, luego de que un hombre asesinara a otro y a una menor de edad en plena calle de Fresnillo, Zacatecas, y que todo quedara grabado por una cámara de seguridad del sector. Según indican medios locales, la víctima habría sido identificada como Ricardo, mientras que la niña se llamaba Alisson, quien tenía cinco años de vida.

El hecho, que se dio en medio de una balacera, habría tenido lugar en la calle Guadalupe Victoria, en medio de la cabecera municipal del Mineral. Y en medio de la acera, un hombre enmascarado se acercó con un arma y le disparó, tanto a Ricardo como a su hija, quien lo acompañaba en ese momento. Las autoridades han indicado que el hombre trabajaba como mariachi.

Luego del atentado, Ricardo habría muerto inmediatamente por la gravedad de sus heridas, sin embargo, la menor de edad habría sido llevada de urgencia a un centro médico de la zona, donde falleció mientras los especialistas intentaban ayudarla.

Tanto la madre de la niña, como autoridades del municipio, han hablado a medios locales afirmando la tristeza que generó el incidente, así como el orden que hasta el momento se conocen de los hechos.

“No le hacíamos daño a nadie, mi hija de cinco años no les hacía daño… por favor, si los jefes de ellos, de los que hicieron esto… que ayuden por favor, que sepan ellos que yo no me meto con nadie. Yo no más lo único que quiero es que paguen”, afirmó la madre de la menor fallecida, según recoge el medio mexicano La Razón.

Una niña de 5 años fue asesinada en calles de #Fresnillo, Zacatecas; autoridades señalan que la menor iba acompañada de su padre al que le dispararon de forma directa.#DePisaYCorreTV con @PamCerdeira y @ponchovpof pic.twitter.com/a1sHrpg0Oc — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 3, 2022

Asesinan a tres personas en México, entre ellas un periodista

Un periodista y empresario mexicano murió en un ataque de pistoleros contra un bar de su propiedad en el estado de Guanajuato (centro), en el que fallecieron otras dos personas, informaron este miércoles autoridades y organizaciones de prensa.

El atentado se produjo la noche del martes en el municipio de San Luis de la Paz, cuando desconocidos irrumpieron en el local y dieron muerte a Ernesto Méndez, director del periódico digital Tu Voz, y a otras dos personas cuya identidad no fue revelada. ”Condenamos enérgicamente el crimen en el que lamentablemente perdieron la vida el empresario y periodista Ernesto Méndez y dos personas más”, señaló en Twitter el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

Al menos 13 comunicadores han sido asesinados en México en lo que va de este año, según balances de asociaciones que promueven la libertad de expresión, aunque se investiga si el móvil fue su trabajo informativo. El bar donde ocurrieron los hechos pertenece a la familia de Méndez, empresario de espectáculos populares, señaló en Twitter la organización de defensa de la libertad de prensa Artículo 19, al repudiar el crimen.

Méndez fue colaborador de otros medios regionales como el digital Zona Franca, que indicó que el ataque se suscitó cuando el periodista celebraba con familiares y amigos haber ganado un contrato para la organización de una feria regional. Añadió que el comunicador había recibido amenazas en el pasado, sin especificar el motivo.

De su lado, la organización Reporteros Sin Frontera (RSF) pidió a las autoridades agotar todas las líneas de investigación, incluida la labor periodística de Méndez.”Los contextos de violencia en diferentes estados del país, como Guanajuato, no han cambiado y siguen salpicando a la prensa. Este es un caso lamentable”, declaró a la AFP la delegada en México de RSF, Balbina Flores. Próspero estado industrial, Guanajuato se ha convertido en uno de los más violentos de México debido a la disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, dedicados al narcotráfico y el robo de combustibles, entre otros delitos.

*Con información de AFP.