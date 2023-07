María Jiménez, la colombiana que puso a comer arepas y empanadas a la fría Islandia; esta es su inspiradora historia

Pero el cambio extremo no importó. Es que no eran tiempos fáciles. Por cuenta de su sobrepeso, María había sufrido varios años de acoso escolar, por lo que alguna vez, a los 8 años, estuvo a punto incluso de quitarse la vida. “Pero Islandia me salvó —dice—. Tenía una sociedad más progresista, donde los cánones de belleza que uno veía en Colombia, impuestos sobre todo por el narcotráfico, no existían. Aquí no importaba si era gorda, y no flaca, que era lo que esperaban de ti en Colombia, de donde llegué con mi autoestima destrozada. Importaba quién era yo”.