A tiros fue asesinado importante presidente de club europeo: estaba con su hija cuando lo mataron

Stavros Demosthenous, empresario y presidente del Club de fútbol Karmiotissa FC, murió tras recibir varios disparos en lo que las autoridades describen como una emboscada en una de las principales vías de Limassol.

El ataque ocurrió en la mañana de este viernes, 17 de octubre, y la víctima fue trasladada al Hospital General de Limassol, donde se confirmó su fallecimiento.

Según las pesquisas iniciales, el vehículo de Demosthenous fue bloqueado por otra furgoneta que se colocó delante del suyo; desde allí, los ocupantes abrieron fuego contra Stavros.

Tras el ataque, los responsables huyeron y la furgoneta utilizada en la emboscada fue hallada incendiada a corta distancia del lugar, lo que ha motivado una investigación forense. La policía ha desplegado un operativo para encontrar a los criminales.

Los equipos de investigación confirmaron daño de bala en el vehículo de la víctima y trabajan con imágenes de cámaras de seguridad y peritajes balísticos para seguir con la búsqueda.

Además, las autoridades señalan que la naturaleza del ataque —coordinado y a plena luz del día, con retirada rápida de los agresores— hace que se contemple la hipótesis de un homicidio planificado, aunque aún no se han emitido conclusiones oficiales.

Después del hecho se han activado unidades de la División de Investigación Criminal y del Departamento de Criminalística para el levantamiento de evidencias.

Demosthenous, de 49 años, era una figura conocida en el futbol chipriota. Además de presidir actualmente al Karmiotissa FC —equipo que compite en la segunda división—, en el pasado ocupó la presidencia del Aris Limassol, uno de los clubes más reconocidos de la isla.

Fuera de la cancha, se le relacionaba con negocios en el marcado automotor. Su muerte ha provocado reacciones de conmoción en la comunidad deportiva.

Tras recibir los disparos, la víctima no habría fallecido de forma inmediata, lo que llevo a que su hija intentara conducir el vehículo hacia el hospital en un intento desesperado de salvarle la vida. Durante ese trayecto, se presentó un choque que dejó inmovilizado el automóvil, por lo que la joven habría pedido ayuda a otros conductores para continuar con el traslado de su padre.

Las autoridades también han confirmado que la furgoneta hallada incendiada fue reportada como rabada días antes y que los investigadores trabajan para trazar la ruta exacta de ese vehículo, recopilando imágenes de cámaras con el objetivo de identificar a sus ocupantes y determinar el momento en que fue incinerada.