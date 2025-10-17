Habría matado a su amigo por celos, escapó y fue capturado por un partido de fútbol que hizo en Bogotá

Un hombre señalado de asesinar a su amigo en medio de un hecho de intolerancia y de celos, finalmente fue capturado en la ciudad de Bogotá. Todo se dio en medio de un partido de fútbol.

La víctima de esta historia fue el profesor Duván Lizcano, un maestro que se ganó el cariño de sus estudiantes, quienes todavía hoy lo extrañan y recuerdan con gran amor.

Alias Pelos, presunto asesino de un profesor en Bogotá. | Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

La historia de este crimen inició el 2 de marzo del presente año. Ese día, Duván salió como de costumbre con sus amigos, iban a celebrar el cumpleaños de Independiente Santa Fe, equipo del que era hincha.

Dentro de este grupo de amigos estaba un sujeto conocido con el alias de Pelos. Los dos eran muy amigos, se conocían desde los siete años y forjaron una gran relación, pero todo cambió en aquella ocasión.

El señalado asesino estaba teniendo problemas con su pareja sentimental, la relación estaba en una gran crisis. Esa noche, todos estaban reunidos en la Plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, cuando la novia de Pelos le pidió al profesor que la acompañara a comprar un cigarrillo, por lo que este accedió sin ningún problema.

Esto, al parecer, no le gustó a Pelos, quien sintió celos y los siguió a los dos. Tras algunos minutos, el presunto delincuente no lo pensó dos veces: sacó un arma blanca y atacó a Duván. El docente fue trasladado hasta un centro médico, pero dos días después murió.

Alias Pelos fue capturado en los últimos días del mes de septiembre. | Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Después de cometer el crimen, el sujeto huyó del sitio y abandonó la ciudad de Bogotá. Las investigaciones indican que estaba viviendo en Villavicencio.

Pese a que pasaron los días y no había rastros de él, la familia de Duván no perdió la esperanza de que el crimen no iba a quedar impune, presionó a las autoridades para que todo se esclareciera.

Finalmente, la justicia llegó en los últimos días cuando las autoridades confirmaron la captura del señalado asesino. Al parecer, alias Pelos regresó a Bogotá para jugar un partido de fútbol con integrantes de la barra a la que pertenecía el profesor.

Este escenario fue utilizado por la Policía para poder detenerlo. Ahora, el hombre se encuentra recluido en la URI de Puente Aranda y está a la espera de que avance el proceso en su contra por el delito de homicidio agravado.