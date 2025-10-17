En la localidad de Suba, en Bogotá, se vivió un momento de terror por un hecho sicarial registrado al interior de un taxi durante la tarde del pasado miércoles, 15 de octubre.

Todo ocurrió hacia las 4:40 de la tarde en inmediaciones del centro comercial Plaza Imperial. Un hombre, que aparentemente iba de pasajero, le disparó a la conductora del vehículo y después huyó del sitio con una moto, en la que su cómplice lo estaba esperando.

El sicariato sucedió el 15 de octubre. | Foto: Redes sociales: La FM/ veracidad urbana/Montaje:Semana

La víctima fue identificada, según reveló el diario El Tiempo, como Claudia Marcela Segura Portilla, tenía 47 años de edad, era de Bogotá y estaba relacionada con una industria textil.

Desde el primer momento y debido a la forma en la que ocurrió todo, las autoridades descartaron que el crimen obedeciera a una hurto. Por ello, todo se maneja bajo una línea investigativa: se trató de un ataque sicarial y los asesinos tenían identificada a la víctima.

De acuerdo con el medio mencionado, el taxi es un Hyundai New Grand modelo 2026. Uno de los datos que más llama la atención es que está a nombre de un oficial del Gaula de la Policía, quien aseguró que no tenía nada que ver con lo ocurrido.

El diario habló con Jhon Jairo, papá del integrante del Gaula y administrador del carro, y contó la forma en la que contactó a la mujer para que manejara el taxi en el que días después sería asesinada.

Todo está en materia de investigación. | Foto: Getty Images

“Contraté a la señora por una publicación en Facebook donde buscaba conductores para taxis, envió la hoja de vida donde se veía que había manejado taxi toda su vida“, explicó.

El hombre indicó que el carro lo compraron hace poco, por lo que tenía tan solo cerca de 10 kilómetros.

Otro dato relevante es que, según contó, poco antes del asesinato, la víctima tuvo una última conversación con otra conductora y, mientras que esperaban a los pasajeros, fue cuando el señalado asesino habría abordado el vehículo donde cometió el crimen.

“Ellas dos estaban esperando pasajeros (...) cuando un señor decidió subirse específicamente a su taxi. Se montó en la parte de atrás y se fueron. A los seis minutos, taxistas del sector nos contaron que la habían asesinado y su amiga fue la que nos avisó”, dijo.

Finalmente, el administrador del taxi manifestó que desconocía por completo si la conductora recibía alguna amenaza, por lo que no sabe cuáles fueron los motivos de su asesinato.