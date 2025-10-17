Sigue la consternación en Bogotá por la muerte de un hombre después de que se ahogó tras caer con su camioneta en un caño en Puente Largo, en Bogotá.

Tras varios días desde la tragedia, se conoció la identidad de la víctima y se revelaron detalles de cómo habría ocurrido este lamentable hecho.

Esta era la camioneta en la que el hombre se desplazaba y que terminó en el caño de Bogotá. | Foto: Captura de video: City Tv

El ciudadano fue identificado como Mario Rodríguez, un adulto mayor de 85 años de edad. Ese fatídico lunes 13 de octubre, disfrutó de un almuerzo junto a su hermana y la llevó en su camioneta hasta la casa.

Los dos se despidieron con normalidad y el hombre emprendió la ruta hacia su vivienda, pero todo cambió en cuestión de minutos. Carolina Rodríguez, hija de la víctima, habló con Noticias Caracol y reveló algunos detalles de lo ocurrido.

Al parecer, el fuerte aguacero que hubo llevó a que Mario se desorientara y terminara tomando una ruta equivocada. El sitio por el que se desplazó lo llevó directo a un caño. Fue en ese momento en el que se comunicó con su hermana; esa fue su última llamada.

“Llamó a mi tía y le dijo que estaba perdido y que había cogido una calle que no conocía. Mi tía le preguntó en dónde estaba, y cuando se cayó al caño le dijo: ‘Cogí un hueco, se me está llenado el carro de agua, por favor ayúdenme’”, relató.

Ante esto, la hermana del adulto mayor salió rápidamente con su hijo y la novia para buscar a su familiar. Tras varios minutos, no hallaron nada, pero recordaron que él habló de que la camioneta se estaba llenando de agua, por lo que se desplazaron hasta el caño.

Al llegar, no encontraron ningún rastro pese a que buscaron por varios minutos. Al parecer, un testigo los observó y les contó que había visto cuando el vehículo ingresó al caño y poco a poco se hundió.

“Un rapitendero les dijo que acababa de llegar del CAI porque vio un carro que se estaba hundiendo”, relató la hija de Mario. El testigo aseguró que los policías no le prestaron ninguna ayuda, pese a que les explicó lo que había ocurrido.

Ya eran más de las 7:00 p. m., Carolina llegó hasta el caño y los organismos de emergencia todavía no habían arribado. Horas después, hacia las 11:00 p. m., finalmente encontraron el automotor y ahí comenzaron a sacarlo. “Se demoraron hasta la 1:30 a. m.”, dijo la mujer.

“Yo creo que mi papá no se dio cuenta de que terminó en el caño; él le dijo a mi tía que había cogido un hueco. Ya cuando el carro se empezó a llenar de agua, pidió ayuda”, expresó Carolina entre lágrimas.