Nación

Hombre murió ahogado en caño de Bogotá después de caer con su camioneta: hizo una última llamada a su familia

Algunos testigos hablaron tras lo ocurrido y contaron lo que le habría pasado al conductor.

Redacción Nación
14 de octubre de 2025, 5:20 p. m.
Esta era la camioneta en la que el hombre se desplazaba y que terminó en el caño de Bogotá.
Esta era la camioneta en la que el hombre se desplazaba y que terminó en un caño de Bogotá. | Foto: Captura de video: City Tv

Una tragedia se presentó en las últimas horas en la ciudad de Bogotá y dejó sin vida a un hombre de 85 años. Al parecer, la víctima murió ahogada después de que cayera con su camioneta a un caño en Puente Largo.

El lamentable hecho se registró en la tarde de este lunes, 13 de octubre.

Bomberos de Bogotá realizaron la búsqueda de la persona que cayó al caño con su camioneta.
Bomberos de Bogotá realizaron la búsqueda de la persona que cayó al caño con su camioneta. | Foto: Bomberos de Bogotá

De acuerdo con el medio City TV, el sujeto se movilizaba con su camioneta por la localidad de Suba y, en medio del desplazamiento, supuestamente, habría ingresado por una vía que no estaba señalizada. Todo parece indicar que no se percató de esto.

Esta zona direccionaba a un canal de aguas, por lo que el conductor siguió con el trayecto hasta que, finalmente, terminó cayendo al caño, debido a que, en ese momento, llovía fuertemente y el nivel del agua habría provocado todo.

Contexto: Se robaron una camioneta en Bogotá con un niño en su interior: así terminó todo

Algunos testigos, según el medio, aseguraron que el hombre se habría desorientado cuando iba en la camioneta y, por ello, tomó la vía sin señalizar, lo que desató la lamentable tragedia que lo dejó sin vida.

“Se desorientó a eso de las 6:00 p. m. y se le presentó la curva de repente, y él no la pudo tomar, sino que siguió de largo y preciso venía la bajada hacia este río y el hombre cayó”, dijo una persona a City TV.

Tras el accidente, a las personas que se encontraban en el lugar les fue imposible. Además, en medio de la emergencia, habría alcanzado a llamar a su familia para contarles lo que había pasado.

Contexto: Tragedia en Santander por grave accidente que dejó tres personas muertas y nueve heridas: estas son las identidades de las víctimas

Al sitio llegaron integrantes del Cuerpo de Bomberos adscritos a la Estación Ferias y, junto a la Policía, iniciaron el procedimiento para intentar salvar al conductor, pero no fue posible y, lamentablemente, murió.

El operativo se extendió durante varias horas hasta que, finalmente, se sacó el vehículo y el cuerpo sin vida del adulto mayor del agua.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió en este caso que deja una persona muerta.

A esto, además, se suma que los habitantes de esta zona están denunciando que la falta de señalización ocasionó esta emergencia, así como otro tipo de situaciones. Por lo mismo, le hicieron un llamado urgente a las autoridades para lograr que todo cambie.

